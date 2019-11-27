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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

UNESCO: 14 Mart Dünya Matematik Günü

UNESCO, 14 Mart’ı Dünya Matematik Günü (IDM) ilan etti. 14 Mart, resmi olarak ilan edilmese de Pi Günü olarak kutlanıyordu. Dünya Matematik Günü ile kutlama bütün matematik yelpazesini içerecek şekilde genişletilecek. 14 Mart 2020’nin cumartesi olması sebebiyle uluslararası resmi lansman 13 Mart 2020 Cuma günü yapılacak. Teması ‘Her Yer Matematik’ olarak belirlenen günde, dünya genelinde çeşitli etkinliklerin yapılması öngörülüyor.

UNESCO: 14 Mart Dünya Matematik Günü
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Kasım'da düzenlenen UNESCO’nun 40’ıncı Genel Konferansı’nda 14 Mart’ın dünya genelinde matematik günü olarak kutlanması kararı alındı. Gün, matematiğin güzelliğini, önemini ve herkesin hayatındaki temel rolünü kutlamak amacıyla UNESCO’ya başvuran Dünya Matematik Birliği’nin (IMU) önerisiyle kabul edildi. 14 Mart, resmi olarak ilan edilmese de Pi Günü olarak kutlanıyordu. Dünya Matematik Günü ile kutlamanın bütün matematiği içerecek şekilde genişletileceği kaydedildi.

‘MATEMATİĞİN ÖCÜ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ’
IMU üyesi, aynı zamanda Dünya Matematik Günü projesinin yönetim kurulunda yer alan 7 kişiden biri olan Prof. Dr. Betül Tanbay, şunları söyledi:
“UNESCO’ya dünya günü ilan ettirmek oldukça zor bir iş. Dünya Matematik Birliği uzun süredir bunun için çalışma yapıyordu. Matematiğin hayatımızda ne kadar yer aldığını böyle bir günde kamuoyuna duyurmak, yaygınlaştırmak istiyoruz. Matematiğin bir öcü olmadığını göstermek istiyoruz. Bugün zaten Pi Günü olarak kutlanıyordu. Ama resmi ilan edilmiş bir gün değildi. Benim beklentim yerel yönetimlerin, üniversitelerin, okulların ve belediyelerin bugünü birlikte kutlaması. İstanbul’daki bilim otobüsü bugüne özel bir şeyler yapabilir. Sergiler düzenlenebilir. 14 Mart 2020’nin teması ‘Her yer matematik’. Sosyal bilimlerde, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde, trafikte her yerde matematik var. Matematik farkındalığının artmasını istiyoruz.”

PARİS VE NAİROBİ’DE ETKİNLİK
14 Mart 2020’nin cumartesi olması sebebiyle uluslararası resmi lansman 13 Mart 2020 Cuma günü gerçekleşecek. İki paralel uluslararası etkinlik yapılacak. İlki, Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde, ikincisi ise Kenya Nairobi’de 10-13 Mart 2020 tarihlerinde ‘Gelecek Einstein Forumu 2020 (NEF2020)’ içinde olacak. IDM Başkanı  Montreal Üniversitesi’nden Prof. Christiane Rousseau, ise şöyle konuştu:
“Matematik, insanlık tarihi boyunca var oldu. Ama bugün, matematik o kadar ileri bir araç haline geldi ki, çoğu insan yaşamımızın her yerinde olduğunu fark etmiyor bile. Halbuki ‘Her Yer Matematik’ ve bu da ilk IDM senesinin teması. Şu aşamada, 75’ten fazla ülke ve 150’yi aşkın matematik derneği, araştırma enstitüsü, müze, okul,  üniversite, belediye gibi kuruluşlar kutlamalarını duyuruyor ve bu sayıların artması bekleniyor” dedi.

Dünya Matematik Günü’nün etkinliklerine www.idm314.org adresinden ulaşılabilecek.

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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