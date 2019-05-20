Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler
Yabancı dil, yüzme, robotik kodlama ve yaratıcı proje yarışmalarında Türkiye dereceleri alan liseliler, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecekler.
Çevre Koleji 11’inci sınıf öğrencisi İdil Çakmut, Uluslararası ESU, ‘Toplum Önünde İngilizce Konuşma Yarışması’nın Türkiye seçmelerinde birinci oldu. Çakmut, Londra'da yapılacak finallerde Türkiye'yi temsil edecek. Bir diğer derece; Türkiye geneli 554 takımın katıldığı ‘First Lego League’ turnuvasında bölge şampiyonu olan okulun robotik takımı ise ‘Asia Pacific Open’ turnuvasına gidecek. Ayrıca ‘En İyi Araştırma Ödülü’ kupasını da alan öğrenciler, iki ödülle ulusal turnuvayı tamamladı. 138 okulun yer aldığı ‘Destination Imagination’ yarışmasına da katılan, ‘Hepta Sapiens’ grubu Amerika Kansas City’de gerçekleştirilecek dünya finallerine katılacak. Kolejin ‘Lise Genç Kız Takımı’ da ‘Türkiye Liselerarası Yüzme Yarışlarında’ şampiyon olarak Brezilya’da yapılacak ‘Dünya Liselerarası Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
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