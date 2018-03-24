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    ‘Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali’ için son başvuru 9 Nisan

    Hürriyet Eğitim
    24.03.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali’ için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 9 Nisan.

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali’ için başvurular başladı, 9 Nisan’a kadar devam edecek. Mayıs ayında düzenlenecek olan festivalin amacı Anadolu kültürünün vazgeçilmez ögesi olan davulu öne çıkarmak, tanıtmak. Festivale vurmalı çalgılardan herhangi birini veya birçoğunu başarıyla kullanabilen öğrenciler bireysel ya da grup olarak hazırlyacakları en az bir, en çok üç dakikalık gösteriyle başvurabilecek. Festival seçmelerine katılmak isteyen okullar hazırladıkları CD’leri en geç 9 Nisan’a kadar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Talatpaşa Bulvarı, No: 38 adresine gönderecek.

     

     

     

    Etiketler: MEB , Öğrenci , davul
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