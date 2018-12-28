Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi’nin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma süreci tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını söyledi. Selçuk, eğitim konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Sudan Genel Eğitim Bakanı Mashair Ahmed Elamin Abdalla ile bir araya geldi.
MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Sudan'ın eğitim alanındaki iş birliğine değinen Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yaptıkları karşılıklı ziyaretlerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti.
Selçuk, geçen ay MEB ile Sudan Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün önemli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda, mesleki eğitim, din eğitimi, yabancı dil eğitimi ve yükseköğretim gibi konularda karşılıklı bir mutabakata varılmış olması olumlu bir sonuç. Türkiye Maarif Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü’nün çalışmaları da bizim açımızdan önemli. Sudan'da Türkçe öğrenmeyle ilgili taleplerden mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda Sudan'da eğitim müşavirliği açma konusunda da bir girişimimiz var."
Ziya Selçuk, Sudan'da ders kitaplarından Türkiye hakkındaki olumsuz ifadelerin çıkarılmasının da son derece önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Uluslararası Türk-Sudan Üniversitesi’nin kuruluş sözleşmesi ve tüzük metinlerinin hazırlanma sürecinin tamamlandığını belirten Selçuk, bununla ilgili imzaların Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Türkiye ziyareti sırasında atılacağını anlattı. Selçuk, Sudan'da öğrenim gören Türk öğrenciler ile Türkiye'deki Sudanlı öğrencilerin daha nitelikli eğitim alabilmeleri için çalışma içerisinde olduklarını da açıkladı.
Bakan Abdalla da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin, halklar arasındaki büyük sevgiye dayandığını söyledi. Eğitim alanında yapılan iş birliğin önemini anlatan Abdalla, Türkiye'nin tecrübelerinden oldukça faydalandıklarını belirtti.
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