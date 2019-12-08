Uluslararası sempozyum kapsamında 1300 kişiyle görüşüldü... İşte sonuç: İstanbul'un yarısı yalnız

İSTANBUL’daki Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından yapılan ‘yalnızlık araştırması’nın sonuçlarına göre her iki İstanbullu’dan biri kendini yalnız hissediyor. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nce düzenlenen yalnızlık sempozyumunda paylaşılan çalışma kapsamında 2019 yılının kasım ayı boyunca İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan 18-55 yaş arasındaki 1300 kişi ile görüşüldü. İstanbul’da yaşayan farklı yaş, cinsiyet, eğitim ile sosyoekonomik sınıfa ait bireylerin ‘yalnızlık algısı’ incelendi. Yürütülen çalışma ile katılımcıların yalnızlık hissi, yalnızlığa yol açan sebepler ve yalnız hissedildiğinde yapılan aktiviteler üzerine kaydettikleri düşünceler karşılaştırmalı olarak ele alındı. İşte yalnızlık haritasının çarpıcı sonuçları:

GENÇLER LİSTE BAŞI

Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü kendilerini sıklıkla ya da ara sıra yalnız hissettiklerini belirtirken buna ek olarak yüzde 36’sı yalnız kaldığında mutsuz hissediyor. Kendini en yalnız hissedenlerse gençler. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri ve Method Araştırma Şirketi ekibi tarafından yapılan araştırma bulguları ve ilk veri analizlerine göre kendini en fazla yalnız hisseden grup gençler, bekârlar, dul/boşanmış kişiler, gelir düzeyi düşük olanlar, göçmenler, yalnız yaşayanlar ya da arkadaşlarıyla birlikte evde ya da yurtta yaşadığını belirten öğrenciler.

CİNSİYETİN ROLÜ YOK

Yalnızlık ve bu hissiyatın ortaya çıkardığı mutsuzluk duygusunda cinsiyet farklılığının bir rolü yok. Geleneksel olarak duygularını dışavurmakta daha temkinli davranan erkekler de yalnızlık ve mutsuzluktan, kadınlarla eşit oranda etkileniyor. Çalışmaya katılan İstanbulluların yalnız kaldıklarında en fazla yaptıkları aktivitelerin başında internette zaman geçirmek geliyor. Ayrıca insanlar yalnızlık hissettiklerinde uyumayı, temizlik ya da yemek yapmayı ve çoğunlukla YouTube videoları izlemeyi tercih ettiklerini belirtiyor.

ÇARESİ NEDİR?

Araştırma sonuçlarına göre yalnızlık hissi ile baş edebilmenin en iyi yolu aileyle vakit geçirmek ve sevdiklerinizle sohbet etmekten geçiyor. Ayrıca misafir ağırlamak, derneklere ya da sosyal gruplara katılım ile dini ya da spiritüel ritüellerde bulunmak da diğer önemli iyileştirici önlemler arasında yer alıyor.