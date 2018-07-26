Uluslararası ödüllü, Uzay Mühendisi Yalçınkaya’dan meslek tüyoları

Mesleğinizin zorlukları neler?

- Havacılık ve uzay mühendisi bir akademisyen olarak iki meslek sahibiyim diyebilirim. İkisinde de zorluk yok. Fakat büyük sorumluluk var. Gelecekte insan hayatını direkt etkileyebilecek teknolojiler üzerine çalışılıyor. Bu sebeple eğitimlerini disiplinli çalışarak ve etik değerleri göze alarak tamamlamaları gerekiyor.

En keyifli yanları ne?

- Mesleğim, en çok haz aldığım hobim olduğundan işimle çok mutluyum. Kendimi hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum.

Eğitim süreci nasıl?

- ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. Lisansüstü eğitim ve araştırma tecrübesi edinmek için çeşitli ülkelerde bulundum. Fırsat buldukça dünyanın en köklü üniversitelerini öğretim üyesi olarak ziyaret ediyorum. Bu tecrübeye dayanarak söyleyebilirim ki, ODTÜ ve ITÜ’de iki bölümde en üst seviyede eğitim var. Mezunlar herhangi bir ülkede her türlü iş ve araştırma ortamına rahat adapte olabilir. Eğitim sürecindeki en büyük zorluk, her sene artan öğrenci sayısı. Lisans ve lisansüstü öğrenci ve öğretim üyesi dengesi bozulmaya başladı. Bence savunma endüstrisinden uzaktaki üniversitelere benzer bölüm açmak yerine, var olanlara destek çıkmak, öğretim üyesini arttırmak ve altyapılarını iyileştirmek daha faydalı.

Bu dalı seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

- Bu, dünyada en çok ilgi gören ve en ileri teknolojilerin ele alındığı bölümlerden. Havacılık mühendisleri, hava ve uzay taşıtlarının tasarımı, üretimi ve testleri üzerine çalışır, araştırma-geliştirme yapar. Matematik ve fiziğe özel ilgisi olanlar, okumaktan çok zevk alır. Yüksek puandan düşüğe doğru tercih yapmak yerine, ilgi duyduğunuz alanları seçin. Bunlarda daha başarılı olursunuz. Her üniversitede olan ve her sene binlerce mezun veren bölümler yerine stratejik seçim yapıp, ülkemiz savunma sanayinin ihtiyaçlarını da düşünerek bu alanı gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Sadece puan sıralamasına göre tercih yapmış birçok adaydan biliyoruz ki, bu seçim en yüksek başarıyı ve en fazla mutluluğu getirmek zorunda değil. İlgi duyduğunuz alanda çalışmak yasam kalitenizi etkileyecek.