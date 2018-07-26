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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Eğitim
26.07.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Uluslararası ödüllü, Uzay Mühendisi Yalçınkaya’dan meslek tüyoları

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Uluslararası ödüllü, Uzay Mühendisi Yalçınkaya’dan meslek tüyoları

2013-2014 akademik döneminde Oxford Üniversitesi’nde ders veren, Hollanda merkezli bilim organizasyonu ESAFORM 2014 Bilim Ödülü sahibi, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Yalçınkaya, mesleğinin zor ve keyifli yanlarını anlattı. Eğitim süreciyle ilgili bilgi verdi ve üniversite adayları için önerilerde bulundu.

Mesleğinizin zorlukları neler?
- Havacılık ve uzay mühendisi bir akademisyen olarak iki meslek sahibiyim diyebilirim. İkisinde de zorluk yok. Fakat büyük sorumluluk var. Gelecekte insan hayatını direkt etkileyebilecek teknolojiler üzerine çalışılıyor. Bu sebeple eğitimlerini disiplinli çalışarak ve etik değerleri göze alarak tamamlamaları gerekiyor.

En keyifli yanları ne?
- Mesleğim, en çok haz aldığım hobim olduğundan işimle çok mutluyum. Kendimi hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum.

Eğitim süreci nasıl?
- ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. Lisansüstü eğitim ve araştırma tecrübesi edinmek için çeşitli ülkelerde bulundum. Fırsat buldukça dünyanın en köklü üniversitelerini öğretim üyesi olarak ziyaret ediyorum. Bu tecrübeye dayanarak söyleyebilirim ki, ODTÜ ve ITÜ’de iki bölümde en üst seviyede eğitim var. Mezunlar herhangi bir ülkede her türlü iş ve araştırma ortamına rahat adapte olabilir. Eğitim sürecindeki en büyük zorluk, her sene artan öğrenci sayısı. Lisans ve lisansüstü öğrenci ve öğretim üyesi dengesi bozulmaya başladı. Bence savunma endüstrisinden uzaktaki üniversitelere benzer bölüm açmak yerine, var olanlara destek çıkmak, öğretim üyesini arttırmak ve altyapılarını iyileştirmek daha faydalı.

Bu dalı seçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz?
- Bu, dünyada en çok ilgi gören ve en ileri teknolojilerin ele alındığı bölümlerden. Havacılık mühendisleri, hava ve uzay taşıtlarının tasarımı, üretimi ve testleri üzerine çalışır, araştırma-geliştirme yapar. Matematik ve fiziğe özel ilgisi olanlar, okumaktan çok zevk alır. Yüksek puandan düşüğe doğru tercih yapmak yerine, ilgi duyduğunuz alanları seçin. Bunlarda daha başarılı olursunuz. Her üniversitede olan ve her sene binlerce mezun veren bölümler yerine stratejik seçim yapıp, ülkemiz savunma sanayinin ihtiyaçlarını da düşünerek bu alanı gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Sadece puan sıralamasına göre tercih yapmış birçok adaydan biliyoruz ki, bu seçim en yüksek başarıyı ve en fazla mutluluğu getirmek zorunda değil. İlgi duyduğunuz alanda çalışmak yasam kalitenizi etkileyecek.

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