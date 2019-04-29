Uluslararası bilim yarışmasında finalistler belli oldu
Uluslararası araştırma projeleri yarışmasında finale kalan 90 proje belli oldu, Projeler, 7- 9 Mayıs’ta yarışacak ve dereceye giren okul ile öğrenciler, 10 Mayıs’ta açıklanacak.
Fen bilimleri öğrenimini desteklemek ve yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek amacıyla 1992’den beri yapılan, ‘Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’nın 28’inci yıl finalistleri belli oldu. MEF Üniversitesi’nin 2018’den beri ‘Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’ adı altında düzenlediği yarışmaya yurtiçi ve yurtdışından başvuru yapıldı. 701 proje arasından, 90 proje; fizik, kimya ve biyoloji dallarında finale kaldı. Başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kosova, KKTC, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovenya ve Türkmenistan’ın da katılacağı bilim buluşmasında bu yıl 15 farklı ülkeden 152 lise öğrencisi, geliştirdikleri bilimsel projelerle yarışacak. Finalist projeler 7, 8, 9 Mayıs’ta, MEF Üniversitesi’nde sergilenecek ve ücretsiz olarak görülebilecek.
27 YILDA 1800’DEN FAZLA PROJE
Bilim dünyasının seçkin akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, ödüller 10 Mayıs’ta MEF Okulları Ulus Kampüsü’nde yapılacak törenle verilecek. ‘Uluslararası Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’; Arıkanlı Holding, MEF Üniversitesi, MEF Okulları, Yurtiçi Kargo ile Yurtiçi Lojistik ve AR-GE’ye yatırım yapan birçok şirket tarafından destekleniyor. 27 yıldır yapılan yarışmada, 20 bini aşkın öğrencinin başvurusu ve 10 bine yakın özgün proje arasından 1800’den fazla proje sergilendi.
BU YIL FİNALE KALAN PROJELER ŞÖYLE:
1- Yeşil sentez yoluyla biyomedikal
2- Atık su arıtımı ve sensör amaçlarıyla üretilmiş nanoteknolojik malzemeler
3- işlevsel polimer ve kompozitlerin üretimi
4- Kontrollü ilaç salım araçları ve enerji alanında yapay fotosentez araçları
5- Doğal kaynakların biyoteknolojik, tedavi ve çevre uygulamalarındaki etkileri
6- Veri bilgisinin yazılımla birleştirilmesine dayalı uygulamalar
7- Doku mühendisliği
8- Hastalık ilişkili temel bilim mekanizmalarının araştırılması
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