Uluslararası bilim kongresi düzenlendi
Özel bir eğitim kurumu, akademisyenlerin katılımıyla lise düzeyinde uluslararası bilim kongresi düzenledi.
Doğa Koleji, lise düzeyinde Bilimsel Araştırma Projeleri Öğrenci Kongresi’ni (D-BAP), 24-25 Mayıs’ta yaptı. Kongrede 230 proje sergilendi. Birçok uluslararası yükseköğretim kurumunun katkı sağladığı kongreye Valladolid Murcia, Leuveni Salamanca, Sofya, Moskova ve Hannover üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Proje çalışmalarında 310 öğrenci aktif olarak görev alırken, 150 öğrenci de dinleyici olarak yer aldı.
'ARTI DEĞER YARATIYOR'
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, kongrenin açılış konuşmasında şunları söyledi:
“Öğrencilerimizin derslerdeki kazanımlarının uygulamaya, bilimsel araştırma basamaklarının ise projeye dönüşmesi için eğitim programları hazırlıyoruz. Lise çağındaki öğrencilerimizin proje üretmesinin yanında, projelerini konumlandırdıkları tezi savunarak topluma doğru bir şekilde aktarabilmesi, kurumumuz adına artı bir değer yaratıyor.”
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