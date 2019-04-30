Uluslararası Bakalorya: Lider üniversite için seçilen zorlu yol

1968’den beri uygulanan Uluslararası Bakalorya (IB), 150 ülkede 5 bin okulda yaklaşık 1.5 milyon öğrenciye ulaşıyor. İki yıl süren programda matematik, fen bilimleri ve beşeri bilimler gibi altı temel grupta dersler veriliyor. IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari, programın 50 yıl önce kurulmuş olmasına rağmen köklerinden kopmadan 21’inci yüzyıla uyum sağladığını söylüyor. İstanbul’da Eyüboğlu ve Kültür Okulları’nda Türkiye IB Koordinasyon Toplantısı’na katılan direktör, programda üç becerinin öne çıktığını belirtiyor: Düşünme, yazma ve okuma. Dr. Kumari, Hürriyet’e şunları anlattı:

ÖĞRENCİYE ÖZEL MÜFREDAT

Türkiye’de 69 eğitim kurumunda IB uygulanıyor. Sayının artmasını istiyoruz. Program, lise düzeyinde iki yıl sürüyor, altı gruptan oluşuyor. Bunlar kendi içinde birçok farklı derse bölünüyor. Böylelikle ekonomi, psikoloji ve dünya siyaseti gibi dersleri seçerek öğrenciler diplomalarını kişiselleştirme şansı buluyor. Bazı dersler zorunlu, bitirmeden mezun olunamıyor. Her öğrenciden IB diplomasını alması için orijinal bir araştırma yapması da bekleniyor.

GÜNCELLİK ÖNEMLİ

IB, 50 yıl önce kuruldu. Fakat eğitimin nasıl olması gerektiğini sürekli düşünüyor ve buna göre güncelleme yapıyoruz. Programlama gibi birçok yeni ders yerini alırken, geleneksel bağlarımızdan kopmuyoruz. IB’de düşünme, okuma ve yazma olarak üç temel beceri öne çıkıyor. Öğretim programlarının içeriğinden ziyade önceliğimiz, öğrencilere nasıl düşüneceklerini öğretmek. Bir olay ve konuda nasıl bağlantı kurup, analiz yapabileceklerini anlamalarını sağlıyoruz. Çocuklara teker teker savaşları öğretmek yerine, bunların neden kaynakladığını göstermeyi amaçlıyoruz. Yazma becerisinin gelişmesi için gençler derinlemesine araştırmalar yaparak, düşüncelerini nitelikli şekilde kağıda aktarıyor. Aynı zamanda çok fazla okuma da var. Kolaylaştırılmış kitaplardan değil, orijinal kaynaklardan bahsediyoruz. Bu nedenle okumalar da çok yönlü.

IB MEZUNU HARVARD’DA STRES OLMUYOR

m IB programlarıyla birçok öğrenci Harvard ve Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerine giriyor. Ancak bu programdan mezun olmayan iyi hazırlanmış öğrenciler de bu okullardan kabul alıyor. IB’nin farkı şu: Öğrencileri uzun dönemli bir hazırlık sürecine alıyor. Yani üniversitede de öğrencinin akademik açıdan performansının güçlü olması ve fark yaratması bizim için çok önemli. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenler, derslerde en iyi soruların IB mezunu öğrencilerden geldiğini söylüyor. Ayrıca IB dışından en iyi üniversitelere giren öğrenciler, bu okulların akademik stresiyle baş etmekte büyük problemler yaşıyor. Mezunlar ise bu dönemlerde akademik stresle çok daha başarılı bir şekilde başa çıkıyor. Derslerde ve zorlu akademik araştırmalarda öne çıkıyorlar, kendilerini daha iyi kontrol edebiliyorlar. Bu program, öğrencilere dünyanın önde gelen üniversitelerinin talepkâr dünyasına yumuşak bir iniş imkânı veriyor.

Dr. Siva Kumari

OKULLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Okulların IB yetkisi alması yaklaşık iki yıllık bir süreç. Bu akreditasyon dışarıdan yapılmıyor. Başvuran okullar denetleniyor. Öğretmen kadrosu, fiziki imkânları, uyguladığı müfredat gibi birçok kriter değerlendiriliyor. Kalitesi ve bunun altından kalkıp kalkamayacağı analiz ediliyor. Öğretmen eğitimlerine önem veriyoruz. Onların profesyonel olarak kendilerini IB’ye göre geliştirmelerini sağlamak için eğitim programlarımız var. IB’ye dahil olan okullar sürekli takip ediliyor. Belli periyodlarla ziyaret edilerek durumları gözleniyor. Nasıl ve ne düzeyde entegre oldukları uzmanlar tarafından inceleniyor, değerlendiriliyor. Kriterler karşılandığında akreditasyon devam ediyor.

KENDİ DEĞERLERİNİ TANIMALARINI İSTİYORUZ

IB’de gençlere, üniversite ve iş hayatına adım attıklarında temelde ihtiyacı olabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Matematik ve fen bilimleriyle sınırlı bir eğitimden bahsetmiyoruz. Müfredatımızda beşeri bilimlere de yer veriyoruz. Çocukların kendi ve diğer kültürleri tanımasını istiyoruz. IB, yeni dijital dünyada, kendi kurallarına bağlı olarak öğrencilere yüksek akademik beceriler kazandırırken dünyaya da katkı sunmayı amaçlıyor. Eleştirel düşünme, kaynakları analiz edebilme, yerel ve dünya problemlerine çözüm yolları geliştirebilme, dil yetkinlikleri bugün dünyada herkesin konuştuğu beceriler. IB tüm bunlara uygun.

ÖĞRENCİ İSTEMELİ

Bu program klasik olarak ortaöğretim düzeyinde gençleri kapsıyor. Her şeyden önce çok yönlü. Matematik, fen bilimleri, beşeri bilimler ve dil gibi alanlarda gerçekten yüksek talepleri var. Yani bu disiplinlerde öğrencilere, nitelikli bir çerçeve sunuluyor. İlerleyen yıllarda, üniversitede istedikleri alanda uzmanlaşma şansına sahipler. Ancak IB, bu geniş kapsamı nedeniyle herkese göre değil. Öğrenci bunu istemeli. Çünkü bunu seçtiklerinde daha zorlu bir yola girmiş oluyor. Bu diploma onlara hayatları boyunca kullanacakları beceriler kazandıracak.