Uluslararası akademisyenlerden Gökçeada forumu
Gökçeada’nın ekonomik problemlerinin çözülmesi için bir vakıf üniversitesi tarafından düzenlenen seminer dizisine, yurtdışından akademisyenler katıldı.
Gökçeada’nın sosyal gelişim süreci, yurtdışından akademisyenlerin katıldığı seminer dizisinde tartışıldı. Özyeğin Üniversitesi’nin organize ettiği Gökçeada Sosyal Kalkınma için Tasarım Forumu’na; Carnegie Mellon Üniversitesi Tasarım Okulu Dekanı Prof. Terry Irwin ve Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi’nden Dünya Tasarım Örgütü Senatörü Prof. Mugendi K. M’rithaa da katıldı. Forumda yaratıcı ve yenilikçi tasarım yöntemlerinin yerel sosyo-ekonomik sorunların çözümünde kullanılmasıyla ilgili dünyadan örnekler verildi ve farklı deneyimler anlatıldı. ABD, İtalya, Pakistan ve Güney Afrika’dan gelen katılımcılar tasarımın sosyal kalkınma konusundaki rolüne dair deneyimlerini paylaştı.
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