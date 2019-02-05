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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.02.2019 - 12:36, Son Güncelleme:/

‘Ulusal Bilim Kampı’ Bursa’da başladı

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının 81 ilden katılımıyla gerçekleşen ‘3. Ulusal Bilim Kampı’ Bursa'da başladı.

‘Ulusal Bilim Kampı’ Bursa’da başladı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki kampın açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde paradigma değişikliğine gittiklerini söyledi. Eğitimde beş yıllık yol haritası hazırladıklarını belirten Safran, şunları söyledi:
"Bu yol haritası şuydu; hiçbir anne, baba, öğretmen, hiç kimse bir sürprizle karşılaşmadan gelecek yıllarda milli eğitimde olabilecek değişiklikleri görsün ve herkes buna göre bir çalışma içine girsin. Eğitim politikaları günübirlik değişen, günübirlik kararlarla yol haritası çizilebilen bir kurum ve müessese olmaktan çıkarılsın istedik.

Amacımız, gerçekten eğitimi bir devlet politikası haline getirmek ve bizden sonra kimler gelirse gelsin, eğitimde oturmuş olan devlet politikası vizyonunu devam ettirsin istiyoruz. Bunu geliştirerek, yeni yeni modellerle dünyadaki gelişmelerle örnek şekiller haline getirsin istiyoruz."

‘EĞİTİM ALANINDA YENİ BİR SIÇRAMAYA İHTİYAÇ VAR’
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Türkiye’nin çok önemli aşamaları geride bıraktığını ancak tıpkı ekonomide olduğu gibi eğitim alanında da yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak öncü nesilleri yetiştirebilmenin önemli olduğunu söyleyen Ulcay, "Bu anlamda gerek Yükseköğretim Kurulu’nun üniversitelerimizi bu medeniyet yarışında yeniden tanımlamak için yaptığı çalışmalar gerekse de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 vizyon belgesiyle somutlaşan projeleri büyük değer taşıyor" dedi.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kamp 6 Şubat Çarşamba gününe kadar sürecek. Etkinlikte öğrenciler farklı alanlarda bilimsel yeteneklerini sergileyecek.

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