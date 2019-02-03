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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
03.02.2019 - 14:13, Son Güncelleme:/

Ulusal Bilim Kampı Bursa´da başlıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, proje okullarının katılımıyla Bursa´da düzenlenecek olan  'III.Ulusal Bilim Kampı´  Bugün başlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilecek yarışmada öğrenciler farklı dallarda yarışacak.

Ulusal Bilim Kampı Bursa´da başlıyor
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Bursa Tofaş Fen Lisesi'nin koordinesinde gerçekleştirilecek bilim kampının ilk bölümü 4-6 Şubat'ta Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak. Kampın açılış programı 4 Şubat pazartesi (bugün) saat 10:00´da Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi´nde MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran´ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okullarının öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek kampta, 'akıllı araçlar ve teknolojileri´, 'akıllı ve yenilikçi şehir uygulamaları´, 'konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde enerjinin verimli kullanılması uygulamaları´, 'temiz ve yenilenebilir enerji´, 'daha sağlıklı bir Türkiye için farmakoloji´, 'temel bilimler; matematik, fizik, kimya ve biyoloji´, 'sosyal bilimler; tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji´, 'endüstriyel tasarım´ konuları ele alınacak.

Atölye çalışmalarının yapılacağı kamp süresince, öğrencilerin sadece fen bilimleriyle değil; beşeri bilimler ve sanat dallarıyla da bağlarını pekiştirmek için eğitsel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çalışmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından proje okullarının katılımcılarının hazırlayacağı projeler, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek.

DERECEYE GİREN PROJELER SERGİLENECEK

Kategorilerinde ilk üçe giren projeler 2-5 Mayıs'ta 'SCIENCE EXPO-Bursa Bilim Şenliği´ sergi alanında sergilenecek ve öğrencilere ödülleri verilecek. Etkinlik kapsamında öğrencilerin, gözlem, keşif, sorgulama, hipotezi test etme, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi, farklı disiplinlerin yöntem ve uygulamalarını tanımaları, gündelik hayattaki sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğinin farkına varmaları amaçlanıyor.

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