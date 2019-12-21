Ucuz ve butik okul uyarısı

Doğa Koleji’nden önce başlayan ve bu kurumla ayyuka çıkan, benim de geçen yıldan itibaren uyardığım özel okullardaki kriz bitmedi, üstelik bitecek gibi de görünmüyor. Kulağıma İstanbul başta olmak üzere bazı okulların her an kapısına kilit vurmaya hazır olduğuna yönelik bilgiler geliyor. Bu duyumları Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’a sordum. O da doğruladı, hatta “Sömestr tatiline kadar 50 okul daha maalesef kapanabilir” dedi.

9-10 BİN LİRALIK ÜCRETE UCUZ DİYE SEVİNMEYİN

Son beş yılda her yıl 300 okulun kapandığını açıklayan Nurullah Dal, “Özellikle ucuz ve butik okullar sıkıntıda, aşırı rekabete dayanacak halleri kalmadı. Bazıları bunu artık kaldıramıyor, devretmeye çalışıyor. Bunu devredecek kimse bulamayınca kapatmaya mecbur kalıyor” diye konuşarak, velileri şöyle uyarıyor:

“En önemli kriz Doğa Koleji’ndeydi. Devir işlemi olursa rahatlayacağız. Plansız büyümenin getirdiği krize bir de kiraların yüksekliği eklenince okul sahipleri bununla baş edemez oldu. Türkiye genelinde 50 irili ufaklı okulun kapanabileceğini tahmin ediyoruz. Bu okullar bize gelip destek istiyorlar. Nispeten küçük kurumlar olduğu için büyük kitle etkilenmeyecek. Öğrenci sayıları 100-200 gibi, toplasanız 2 bin öğrenci yarım dönemlik mağduriyet yaşayabilir. Aslında veliler de bunu farkında. Birçoğu çocuğunu almış durumda. Ama en çok da öğretmenlerimiz için durum üzücü.

Veliler de lütfen biraz dikkatli olsun. Bir öğrenci maliyetinin 14-15 bin lira olduğu bir yerde 9-10 bin liralık bir yere kayıt yapıyorlar diye sevinmesinler. Bilin ki o okul zor durumda. Okulları sıkıntıya sokan şeylerden biri de fahiş kiralar. 100-200 bin liralık yer 400-500 bin liraya kiraya verilmiş. Bu okullar kapattığında bakıyor ki bu kiraları verecek kimse yok. Aman dikkat! Sadece okullar değil, bu okulların tedarikçileri de perişan. Yemek, servis gibi hizmet verenler de mağdur durumda.”

DOĞA-İTÜ’DE SON DÖNEMEÇ

Tam bir haftadır farklı kurumlarla masaya oturan Doğa Koleji’nin son olarak İTÜ Vakfı ile satış görüşmeleri neredeyse tamamlandı. Prensipte yapılan anlaşmanın detayları üzerinde finansçı ve hukukçuların sürdürdüğü çalışmaların en geç “yılbaşından önce tamamlanması” kararı alındığı yönünde duyumlar var. İTÜ Vakfı, bu işi temkinli götürüyor. Doğa Koleji ve İTÜ Vakfı arasındaki kilit önümüzdeki hafta çözülecek, yeni yılda Doğa’nın sahibi İTÜ Vakfı olacak görünüyor. Yani artık son dönemece girildi. Bu aşamadan sonra geriye dönüş yok gibi. Tabii çok büyük bir sürpriz olmazsa!

İZMİRLİ MEZUNLARDAN DEVİR TEPKİSİ

İTÜ mezunlarının bir kısmı bu satışa destek verirken, Doğa mağduru olan öğretmen ve öğrencilere ancak İTÜ gibi köklü bir markanın sahip çıkacağını söylüyorlar. Ancak İTÜ İzmir Mezunlar Derneği’nden sert bir tepki geldi. Dernek, dün “Bu eğitim kurumlarının eğitim seviyesinin ve bu öğrenci çokluğunu barındıran bir özel okul işletmeciliğinin üniversitemizin saygınlığına ciddi zarar verebileceği endişesini taşımaktayız” diye açıklama yaptı.

ZENGİNLİK İYİ EĞİTİMİN GÖSTERGESİ DEĞİLMİŞ

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher’in önceki gün Ankara’da yaptığı bu konuşmasını bir yere not etmeli: “Gelir düzeyi düşük ve kaliteli eğitim almayanlarla, gelir düzeyi yüksek ve kaliteli eğitim alan çocuklar arasındaki fark kapandı. Şu anda fakir bir ülke olsanız bile kaliteli eğitime ulaşma imkânınız var. Örneğin ABD eskiden bir numaralı eğitim verirken, şu anda ortalama seviyelere düştü. Eskiden zenginseniz iyi eğitim alırdınız ama gelecekte bu böyle olmayacak. Bu yıl açıklanan PISA’da en büyük çıktılarımızdan biri bu.”