Üçüncü kayıt dönemi başlıyor
LGS puanıyla öğrenci alan özel okullarda üçüncü ön kayıtlar 8 Temmuz'da alınacak. Bazı okulların kontenjanları dolarken, kimilerinde açıklar sürüyor. Taban puanlarsa düştü.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel okullarda ikinci dönem kayıtlar 5 Temmuz’da sona erdi. Amerikan Robert ve Saint Joseph gibi liseler kontenjanlarını doldurdu. Bazı kolejlerde ise hala dikkate değer boşluklar var. Bu okulların bazılarında da taban birkaç puan düştü. Boş kontenjanlar için yarın üçüncü önkayıtlar alınacak. 9 Temmuz’da saat 09.00-15.00 arasında asil listelerden kayıtlar yapılacak. Boşluk kalırsa yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek. Kolejlerde son durum şöyle:
BAZI ÖZEL OKULLARDA ÜÇÜNCÜ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN
KURUM TABAN PUAN BOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Koleji 489 0
Özel Alman Lisesi 485 2
Üsküdar Amerikan Koleji 481 44
Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık) 480 11
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 470 0
SEV Amerikan Koleji 460 2
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 448 0
Özel İtalyan Lisesi 430 64
Tarsus Amerikan Koleji 409 42
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