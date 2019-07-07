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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.07.2019 - 09:40, Son Güncelleme:/

Üçüncü kayıt dönemi başlıyor

LGS puanıyla öğrenci alan özel okullarda üçüncü ön kayıtlar 8 Temmuz'da alınacak. Bazı okulların kontenjanları dolarken, kimilerinde açıklar sürüyor. Taban puanlarsa düştü.

Üçüncü kayıt dönemi başlıyor
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel okullarda ikinci dönem kayıtlar 5 Temmuz’da sona erdi. Amerikan Robert ve Saint Joseph gibi liseler kontenjanlarını doldurdu. Bazı kolejlerde ise hala dikkate değer boşluklar var. Bu okulların bazılarında da taban birkaç puan düştü. Boş kontenjanlar için yarın üçüncü önkayıtlar alınacak. 9 Temmuz’da saat 09.00-15.00 arasında asil listelerden kayıtlar yapılacak. Boşluk kalırsa yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek. Kolejlerde son durum şöyle:

BAZI ÖZEL OKULLARDA ÜÇÜNCÜ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN

KURUM TABAN PUAN BOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Koleji 489 0
Özel Alman Lisesi 485 2
Üsküdar Amerikan Koleji 481 44
Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık) 480 11
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 470 0
SEV Amerikan Koleji 460 2
Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 448 0
Özel İtalyan Lisesi 430 64
Tarsus Amerikan Koleji 409 42

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