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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.09.2019 - 15:53, Son Güncelleme:/

Ücretsiz online eğitim platformuna ilgi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle tüm okullarda ücretsiz bir kaynak olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulan Khan Academy Türkçe’den şu ana kadar 10 milyon kişi yararlandı.

Ücretsiz online eğitim platformuna ilgi
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Salman Khan tarafından kurulan, ücretsiz online eğitim platformu Khan Academy, sosyal girişim statüsü kazanmasının 10’uncu yılında önemli başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, STFA Grup’un desteğiyle ilk yurtdışı iştirakını 2012’de Türkiye’de kuran eğitim platformun 200 kişiyi geçen ekibinde öğretmenler, akademisyenler, yazılımcılar, tasarımcılar, iletişimciler, yöneticiler ve ‘herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim’ misyonu doğrultusunda birçok farklı alandan katkı sunan gönüllüler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle tüm okullarda ücretsiz bir kaynak olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulan Khan Academy Türkçe’den şu ana kadar 10 milyon kişi yararlandı. Yeni eğitim öğretim yılında sayının artması hedefleniyor.

74 MİLYON ÖĞRENCİ 2 MİLYON ÖĞRETMEN
Dünya genelinde ise geride geçen yıl 700 bin öğretmenin aktif olarak kullandığı ücretsiz eğitim platformundan 74 milyon öğrenci yararlandı. Akademinin kuruluşundan bu yana verilen ders sayısı 2 milyara yaklaşırken; toplam kullanıcı sayısı da 350 milyonu geçti. 40 dilde ve 190 ülkede ücretsiz bir kaynak sunan Khan Academy’de bugüne kadar 2 milyonun üzerinde öğretmenin yararlandığı belirtiliyor.

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