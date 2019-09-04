Ücretsiz online eğitim platformuna ilgi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle tüm okullarda ücretsiz bir kaynak olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulan Khan Academy Türkçe’den şu ana kadar 10 milyon kişi yararlandı.
Salman Khan tarafından kurulan, ücretsiz online eğitim platformu Khan Academy, sosyal girişim statüsü kazanmasının 10’uncu yılında önemli başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, STFA Grup’un desteğiyle ilk yurtdışı iştirakını 2012’de Türkiye’de kuran eğitim platformun 200 kişiyi geçen ekibinde öğretmenler, akademisyenler, yazılımcılar, tasarımcılar, iletişimciler, yöneticiler ve ‘herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim’ misyonu doğrultusunda birçok farklı alandan katkı sunan gönüllüler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle tüm okullarda ücretsiz bir kaynak olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin hizmetine sunulan Khan Academy Türkçe’den şu ana kadar 10 milyon kişi yararlandı. Yeni eğitim öğretim yılında sayının artması hedefleniyor.
74 MİLYON ÖĞRENCİ 2 MİLYON ÖĞRETMEN
Dünya genelinde ise geride geçen yıl 700 bin öğretmenin aktif olarak kullandığı ücretsiz eğitim platformundan 74 milyon öğrenci yararlandı. Akademinin kuruluşundan bu yana verilen ders sayısı 2 milyara yaklaşırken; toplam kullanıcı sayısı da 350 milyonu geçti. 40 dilde ve 190 ülkede ücretsiz bir kaynak sunan Khan Academy’de bugüne kadar 2 milyonun üzerinde öğretmenin yararlandığı belirtiliyor.
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