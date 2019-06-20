‘Ücretsiz okul öncesi eğitimden 40 bin çocuk yararlanacak’

TBMM’de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye’deki 4.7 milyon mülteciden 3.6 milyonunun Suriyeli olduğunu söyledi. Son dört yılda, her yıl 120 bin bebek doğduğunu, bu mültecilerin yakın gelecekte okullaşma için çok büyük yük anlamına geldiğini belirten Denemeç, mülteci çocukların yüzde 33’ünün okul öncesi eğitim aldığını söyledi. Denemeç, ilkokulda yaklaşık yüzde 95 olan bu oranın, yaş ilerledikçe çocukların aile bütçesine destek sağlamaları nedeniyle düştüğünü anlattı. Okul dışında kalan çocukları eğitim sistemine dahil etmeye çalıştıklarını anlatan Denemeç, bu çocukların mülteci kamplarında, çadırlarda değil Türk çocuklarıyla aynı okullarda, aynı sıralarda ders gördüğünü belirtti.

Denemeç konuşmasına şöyle devam etti:

'İLKOKUL ÖNCESİ SINAV YAPACAĞIZ'

“Kilis’te 100 bin Türk, 100 bin Suriyeli yaşıyor. Sınıf büyüklükleri arttı. Bu nedenle vardiyalı eğitim yapıyoruz. Bu büyük bir yük. Gaziantep ve Hatay’da yeni okullara ihtiyaç var. Yeni okul inşa etme çalışmaları da zaman alıyor. Sosyal uyum yakalamaya, okul öncesi eğitim vermeye çalışıyoruz. Entegrasyon için okul öncesi eğitim çok önemli. Birkaç hafta sonra yeni bir program başlatacağız. Okul öncesine gidemeyen çocuklara yönelik dokuz haftalık çok yoğun bir eğitim vereceğiz. Suriyeli çocuklar yaz okulunda Türk arkadaşlarıyla bir araya gelecek ve Türkçe öğrenecek. İlkokul öncesi bu çocuklar için güzel deneyim olacak. 20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacak, bir araya gelecek, aynı öğretmenlerden ders görecek. Dokuz hafta sonrasında bu çocuklar hazır olacak. İlkokul öncesi sınav yapacağız, çocukların Türkçelerinin hangi seviyede olduğunu tespit edeceğiz. İlköğrenim boyunca bu çocukları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz. Dokuz haftalık eğitim alan çocuklar ile alamayanlar arasında fark varsa bu eğitime devem edeceğiz.

300 EURO İLE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

Kaynaklar yetersiz. AB’den bazı fonlar alıyoruz. 220 okul yaptık, bazılarının yapımı sürüyor. 156 bin çocuk bu okullarda okuyor, ancak sistemde 650 binden fazla çocuk var. AB’den gelecek 3 milyar euroyu hesapladığımızda bu Suriyeli başına 68 sent ediyor, yılda ise rakam 300 euro yapıyor. Bu ancak bir mültecinin geri gönderilmesi için bilet parası eder. Almanya’da ise bir mültecinin maliyeti yılda en az 10 bin euro. Türkiye aynı şeyi 300 euro ile yapmaya çalışıyor. Çocukların iyi bir eğitim alması halinde bölge ve Türkiye için büyük bir şans olacak. İnsan kaynakları çeşitlenecek. Biz bu çocuklara kaliteli eğitim fırsatı veremezsek, bu mülteci çocukların kaybedecek bir şeyleri yok, bu çocuklar bütün dünya için tehdit olacaktır. Bu çocuklara olabildiğince iyi eğitim vermeliyiz.”