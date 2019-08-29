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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Ücretsiz kitapların dağıtımı başladı

Ücretsiz ders kitaplarının okullara dağıtımına başlandı. Bu yıl 146 milyon ders kitabı dağıtacak olan MEB, uygulamanın başladığı 2003-2004 eğitim öğretim yılından bu yana geçen 16 yılda yaklaşık 3 milyar ders kitabını öğrencilere ulaştırdı.

Ücretsiz kitapların dağıtımı başladı
Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr
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Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr

İlk, orta ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen için ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulla ilk kez tanışacak çocuklar için uyum eğitimleri ise 5-6 Eylül’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da okulların açılmasına kısa süre kala ücretsiz ders kitaplarının dağıtımına başladı.

MEB; bu yıl 146 milyon ders kitabı dağıtacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, MEB’e bağlı devlet okulları ile bölgelerinde bulunan özel okullara ücretsiz ders kitaplarını teslim etmeye başladı. Bu yıl müfredatta yer alan derslerin kitapları, 9 Eylül’e kadar tüm eğitim kurumlarına ulaşmış olacak. İlk, orta ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci de kitaplarını okullarından teslim alacak.

Öte yandan, Talim Terbiye Kurulu da MEB’in resmi internet sitesinde, ‘Ders kitapları hakkında merak edilenler’ başlığıyla bilgi notu paylaştı. Ders kitabı nedir, hangi süreçlerden geçerek belirlenir, incelenir, onaylanır ve öğrenciye ulaşır gibi sorulara yanıt verdi. Ders kitaplarının, MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin öğretim programlarına göre hazırlandığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme ve değerlendirme işlemleri tamamlanarak okutulmasının uygun bulunduğu belirtildi. Bilgi notunda, kitapların incelenme ve değerlendirilme sürecinde yaklaşık 35 bin eğitimcinin görev aldığı bilgisine de yer verildi.

MEB’in 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitaplarını öğrencilere ücretsiz olarak dağıttığı belirtilirken, “Başlangıcından bugüne, 16 yıllık süreçte, öğrencilerimize toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 adet kitabı ulaştırılmıştır” denildi.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde ise yaygın eğitimde kullanılan kitaplar da dahil toplam 168 milyon 192 bin 641 ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.

Dürdane KIRÇUVAL
Dürdane KIRÇUVAL
dkircuval@hurriyet.com.tr
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