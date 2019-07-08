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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
08.07.2019 - 11:45, Son Güncelleme:/

Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak

MEB, ‘sıfır atık’ farkındalığını öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders kitaplarının dağıtım süreçlerine de yansıtacak. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bakanlığa bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yaklaşık 147 milyon ücretsiz ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.

Ücretsiz ders kitapları plastik poşetsiz dağıtılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147 milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak. Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye genelinde devam eden seferberliğe okullardaki geri dönüşüm kumbaraları, öğrenci eğitimleri gibi uygulamalarla destek veren bakanlık, bu anlayışı ücretsiz ders kitaplarının dağıtım çalışmalarına da yansıttı.

MEB tarafından tüm il milli eğitim müdürlüklerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarının dağıtım esaslarını içeren yazı gönderildi. Yazıda, ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyeceği belirtildi.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANACAK KİTAPLAR BELİRLENDİ
Öte yandan yazıda, ders kitaplarının öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmasında yapılacak iş ve işlemler detaylarıyla sıralandı. Buna göre, takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çalışma kitabı, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı birlikte verilecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için elektronik ortamda yayınlanacak kitapların listesini paylaşan MEB, bu kitapların içeriklerini PDF formatında ‘http://www.eba.gov.tr/ekitap’ adresinde hizmete sunacak.

Az gören öğrenciler için linkte yer alan kitapların içerikleri, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek öğrencilere ulaştırılacak. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve II. kademe kitapları, ders notları ise halk eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacak.

YAKLAŞIK 147 MİLYON ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILACAK
MEB tarafından 2003'ten itibaren uygulanan ücretsiz ders kitabı projesi kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için okullardan kitap talepleri toplanırken, bu çerçevede talep edilen 146 milyon 845 bin 100 adet kitabın baskısına başlandı. Bu kapsamda 8 Temmuz'dan itibaren baskısı tamamlanan ders kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmeye başlanacak. 26 Ağustos itibarıyla 146 milyon 845 bin 100 adet ders kitabının tamamı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri depolarında olacak. Okulların açıldığı 9 Eylül itibarıyla örgün eğitimdeki 18 milyon öğrencinin masasında ders kitapları hazır bulundurulacak.

DAĞITIM MÜFETTİŞLERİN DENETİMİNDE YAPILACAK
Okulların eğitim-öğretime başladığı gün kitapların öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemler, cumartesi ve pazar günleri de dahil mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın sürdürülecek. Ancak teslim alma iş ve işlemlerinin 07.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tedbirler ilgili birim amirleri tarafından alınacak.

Teslim alınan kitaplar için adres bilgileri sisteme girilen depolar, en geç 8 Temmuz'a kadar hazır hale getirilecek, buralarda her türlü güvenlik tedbiri alınacak. Depoların güvenliğinin sağlanması hususu emniyet müdürlüklerine bildirilecek. İl, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kitapların teslim alınması, muayene ve kabulü, depoda bulunan ders kitaplarının dağıtım planına göre tasnif edilmesi, dağıtım planında bulunan bütün okullara nakledilmesi ile benzeri iş ve işlemler maarif müfettişleri tarafından denetlenecek.

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