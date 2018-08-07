Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
07.08.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı...

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri bilgisi açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri belli oldu. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyen adayların başvurduğu sözlü mülakat yerleri online sistem üzerinden sorgulanıyor. 5 bin sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 31 Temmuz'da ilan edilmişti. 

MÜLAKAT YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvimde sınav tarihi ve sonucuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mülakat yerlerinin belli olacağı tarihe dair de detaylar yer alıyor.  Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta yani bugün ilan edilecek. Sözlü mülakatlar 11-14 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.

İTİRAZLAR NE ZAMAN?

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

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