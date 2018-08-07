Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili yeni bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri bilgisi açıklandı.
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri belli oldu. MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyen adayların başvurduğu sözlü mülakat yerleri online sistem üzerinden sorgulanıyor. 5 bin sözleşmeli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 31 Temmuz'da ilan edilmişti.
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SINAV NE ZAMAN?
Milli Eğitim bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvimde sınav tarihi ve sonucuna ilişkin bilgilerin yanı sıra mülakat yerlerinin belli olacağı tarihe dair de detaylar yer alıyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta yani bugün ilan edilecek. Sözlü mülakatlar 11-14 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 17 Ağustos'ta açıklanacak.
İTİRAZLAR NE ZAMAN?
17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.
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