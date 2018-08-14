Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimle duyurdu
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı. Takvime göre, 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatlar bugün sona eriyor. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 5 bin ücretli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 11 Ağustos’ta başlayan sözlü sınavlar ise bugün sona erecek. Başvuru süreci ardından mülakatı da geride bırakan adayların gözü kulağı şimdi ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarında. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağına yönelik sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, öğretmen alımıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:
“Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey.
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