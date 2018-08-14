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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
14.08.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimle duyurdu

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Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimle duyurdu

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı. Takvime göre, 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatlar bugün sona eriyor. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 5 bin ücretli öğretmen ataması için süreç devam ediyor. 11 Ağustos’ta başlayan sözlü sınavlar ise bugün sona erecek. Başvuru süreci ardından mülakatı da geride bırakan adayların gözü kulağı şimdi ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarında. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak MEB takvimle duyurdu

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağına yönelik sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, öğretmen alımıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey.

 

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