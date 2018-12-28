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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.12.2018 - 11:18, Son Güncelleme:/

Ücretli öğretmenlerin 9 bini lisans mezunu bile değil

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ülkedeki ücretli öğretmen sayısı 64 ilden gelen verilere göre, 76 bin 605. Ücretli öğretmen sayısında bir yılda 13 bin civarında artış tespit edildi. 55 il valiliğinden gelen verilere göre ise norm kadro açığı 101 bin 339. MEB'in ilk yapması gereken öncelikle ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapmak" dedi.

Ücretli öğretmenlerin 9 bini lisans mezunu bile değil
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikanın yaptığı ücretli öğretmen araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 81 il valiliğinden Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısıyla ilgili bilgi istediklerini belirten Geylan, sendikanın talebine 64 ilden cevap geldiğini söyledi. 

64 ilden gelen verilere göre, ülkedeki ücretli öğretmen sayısının 76 bin 605 olduğunu açıklayan Geylan, "Geçen yıl ülkemizde ücretli öğretmen sayısının 63 bin 656 olduğunu tespit etmiştik. Görüldüğü üzere ücretli öğretmen sayısında bir yılda 13 bin civarındaki artış 'Türkiye öğretmen atama politikasında nereye gidiyor' sorusunu sormamıza neden oluyor" dedi.

‘TÜM İLLER BAZINDA İHTİYAÇ, TESPİTLERİN ÜZERİNE OLACAK’
Araştırmaya göre, 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyetlerinin 29 bin 782'sinin eğitim fakültesi, 32 bin 930'unun lisans, 9 bin 653'ünün önlisans mezunu olduğunu belirten Geylan, "55 il valiliğinden gelen verilere göre ise ülkemizde norm kadro açığı 101 bin 339. Tüm illerin bilgi göndermesi durumunda, hem ücretli öğretmen sayısının hem de norm kadro ihtiyacının tespit ettiğimiz rakamların çok üzerinde olduğu da görülecektir" diye konuştu.

İstanbul'da 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 7 bin 140 olan ücretli öğretmen sayısının bu yıl 21 bin 821'e yükseldiğini belirten Geylan, bu artışın dikkatle sorgulanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Geylan, ücretli öğretmenlikte İstanbul'u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş, 2 bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile Konya, 2 bin 3 ile Antalya, 1.979 ile Kocaeli, 1.658 ile Hatay, 1.579 ile Tekirdağ, 1.323 ile Kayseri, 1.291 ile Şırnak, 1.276 ile Sakarya, 1.272 ile Adana, 1.193 ile Manisa, 1.174 ile Batman'ın izlediğini belirtti.

Ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığını anlatan Geylan, bu duruma örnek illeri de açıkladı.

‘ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EĞİTİM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR’
Ücretli öğretmenliğin sendikalarının yıllardır mücadele ettiği bir istihdam yöntemi olduğunu söyleyen Geylan şöyle konuştu:
"Sözleşmeli, ücretli gibi öğretmenlik modelleri modern köleler yaratmayı amaçlıyor, eğitime katma değer sağlamıyor, aksine eğitimin kalitesini, verimini düşürüyor. Araştırmamızdan da görüleceği üzere, 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılmasına rağmen hala 55 il itibarıyla 101 bin 339 öğretmen açığı var. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapması gereken öncelikle ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapmak, ücretli öğretmenliği tamamen kaldırmak, daha sonra da 100 binin üzerindeki öğretmen açığını gidermek için çalışma yapmaktır."

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