Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan vatandaşlar, maaşların yatacağı tarihleri sorgulamaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bölgedeki okulların öğretmen açığına göre görevlendirdiği öğretmenler, maaşlarını ayın hangi günü alacağını sorguluyor. Peki, ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere göre farklı tarihlerde yatabilmektedir. Ders saati başına ücret alan öğretmenlerin bu ücretleri hak edişlerinin hesaplanması ve hesaplara yatırılması, gecikmelere neden olabilmektedir.
Normal şartlar altında ücretli öğretmenlerin maaş ödemeleri ay başında gerçekleştirilirken, saat hesaplamalarının işlenmesi sarkmalara neden olabilmektedir. Milli Eğitim Müdürlüklerinin maaşları her ayın 1'i ile 15'i arasında hesaplara yatırdığı söylenebilir. Maaşlar hakkında en doğru bilgi İl veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aranarak edinilebilir.
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