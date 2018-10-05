'Uçan Kütüphane' okulu renklendirdi
Kısıtlı olanakları bulunan çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 'Uçan Kütüphane', kırsal kesimden göç ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki öğrencilerle Leyla Bayram İlkokulu bahçe duvarını boyadı.
Bütün canlıların eşit, özgür ve adil bir yaşam kurabilmeleri için 2010'da kurulan Yuva Derneği, çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini ve aynı zamanda okullaşmalarını desteklemek amacıyla iki yıl önce 'Uçan Kütüphane' projesini başlattı. Kamusal hizmetlere erişimin sınırlı veya olmadığı alanlarda çocukların sokakta geçirdiği vakti daha nitelikli ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlayabilecek bir öğrenme alanı yaratmayı hedefleyen Uçan Kütüphane, Suriye sınırındaki bazı kentlerden sonra İstanbul Sultangazi'den sonra Avcılara geldi. Alman Kültür Merkezi’nin (Goethe-Institut İstanbul) de destek verdiği Destekleyici Göç ve Uyum Programı çerçevesinde ilk olarak Mardin'de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için 'Uçan Kütüphane' adı verilen 84 metrekarelik eğitim konteynerinin Avcılar'da İhtiyaç gerektiği için daha fazla kalması kararlaştırıldı.
Konteynerin bulunduğu Milli Egemenlik Parkı'ndaki etkinlikler, İngiltere'de yaşayan İspanyol sanatçı Jose Carlos Conde Acuaviva'nın Türkiye'ye gelmesiyle parkın hemen yakındaki 5 bini aşkın Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencisinin devam ettiği Leyla Bayram İlkokulunda sürdürüldü. Görevliler boya kovalarını okul bahçesine taşırken, İspanyol sanatçı ilk kez çocuklar için düşündüğü uzaydaki figürlerin taslaklarını duvarlara çizdi.
Aynı sıraları paylaşan Türk ve Suriyeli öğrenciler teneffüslerde merakla olanları izledi ve çalışmaya ilgi gösterdi. Okul yöneticileriyle yapılan görüşme sonunda 4'üncü sınıf öğrencileri resim derslerinde 15'er kişilik gruplar halinde bahçeye çıkarılarak sanatçı ve diğer görevlilerle birlikte fırça sallayarak çizilen karakterleri renklendirdi.
Yuva Derneği Eğitim Sorumlusu Gülistan Koç, "Birçok etkinlik yaptığımız Uçan Kütüphane'nin içini, bulunduğu parkı renklendirerek ve çeşitlendirerek çalışmalarımızı yürüttük. Artık mahalleyi güzelleştirme vaktimiz gelmişti. Kurduğumuz bu hayallerde İspanyol sanatçı bir arkadaşımızla yollarımız kesişti. Temel amacımız aslında çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarıydı dedi. İlk kez ellerine boya fırçası alarak duvarları sevimli karakterlerle renklendiren öğrenciler, resimler ortaya çıktıkta mutlu göründü" dedi.
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