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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
05.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

'Uçan Kütüphane' okulu renklendirdi

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'Uçan Kütüphane' okulu renklendirdi

Kısıtlı olanakları bulunan çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 'Uçan Kütüphane', kırsal kesimden göç ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki öğrencilerle Leyla Bayram İlkokulu bahçe duvarını boyadı.

Bütün canlıların eşit, özgür ve adil bir yaşam kurabilmeleri için 2010'da kurulan Yuva Derneği, çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini ve aynı zamanda okullaşmalarını desteklemek amacıyla iki yıl önce 'Uçan Kütüphane' projesini başlattı. Kamusal hizmetlere erişimin sınırlı veya olmadığı alanlarda çocukların sokakta geçirdiği vakti daha nitelikli ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlayabilecek bir öğrenme alanı yaratmayı hedefleyen Uçan Kütüphane, Suriye sınırındaki bazı kentlerden sonra İstanbul Sultangazi'den sonra Avcılara geldi. Alman Kültür Merkezi’nin (Goethe-Institut İstanbul) de destek verdiği Destekleyici Göç ve Uyum Programı çerçevesinde ilk olarak Mardin'de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için 'Uçan Kütüphane' adı verilen 84 metrekarelik eğitim konteynerinin Avcılar'da İhtiyaç gerektiği için daha fazla kalması kararlaştırıldı.

Uçan Kütüphane okulu renklendirdi

Konteynerin bulunduğu Milli Egemenlik Parkı'ndaki etkinlikler, İngiltere'de yaşayan İspanyol sanatçı Jose Carlos Conde Acuaviva'nın Türkiye'ye gelmesiyle parkın hemen yakındaki 5 bini aşkın Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencisinin devam ettiği Leyla Bayram İlkokulunda sürdürüldü. Görevliler boya kovalarını okul bahçesine taşırken, İspanyol sanatçı ilk kez çocuklar için düşündüğü uzaydaki figürlerin taslaklarını duvarlara çizdi.

Aynı sıraları paylaşan Türk ve Suriyeli öğrenciler teneffüslerde merakla olanları izledi ve çalışmaya ilgi gösterdi. Okul yöneticileriyle yapılan görüşme sonunda 4'üncü sınıf öğrencileri resim derslerinde 15'er kişilik gruplar halinde bahçeye çıkarılarak sanatçı ve diğer görevlilerle birlikte fırça sallayarak çizilen karakterleri renklendirdi.

Uçan Kütüphane okulu renklendirdi

Yuva Derneği Eğitim Sorumlusu Gülistan Koç, "Birçok etkinlik yaptığımız Uçan Kütüphane'nin içini, bulunduğu parkı renklendirerek ve çeşitlendirerek çalışmalarımızı yürüttük. Artık mahalleyi güzelleştirme vaktimiz gelmişti. Kurduğumuz bu hayallerde İspanyol sanatçı bir arkadaşımızla yollarımız kesişti. Temel amacımız aslında çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve bir yolculuğa çıkmalarıydı dedi. İlk kez ellerine boya fırçası alarak duvarları sevimli karakterlerle renklendiren öğrenciler, resimler ortaya çıktıkta mutlu göründü" dedi.

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