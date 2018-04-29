ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde sÄ±navla alacak lise kontenjanÄ±...Ä°ki Ã¶ÄŸrenciden biri Anadolu lisesine

Üç büyük ÅŸehirde sÄ±navla alacak lise kontenjanÄ±...Ä°ki öÄŸrenciden biri Anadolu lisesine
MEBâ€™in merkezi sÄ±nav kÄ±lavuzuna gÃ¶re Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmirâ€™de sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak okullarda en fazla kontenjan Anadolu liseleri iÃ§in ayrÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re, bu oran Ä°stanbulâ€™da yÃ¼zde 52, Ä°zmirâ€™de yÃ¼zde 45, Ankaraâ€™da ise yÃ¼zde 36. Anadolu imam hitap liselerine giden kontenjanÄ±n ortalamasÄ± ise yÃ¼zde 20â€™yi buldu.Â
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (MEB) isteÄŸe baÄŸlÄ± merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak okullar listesine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de en fazla Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na sahip Ã¼Ã§ ilde Anadolu lisesi kontenjanlarÄ± diÄŸer lise tÃ¼rlerini geride bÄ±rakÄ±yor. Ä°stanbulâ€™da Anadolu liseleri iÃ§in ayrÄ±lan kontenjan yÃ¼zde 52; Ankaraâ€™da yÃ¼zde 36 ve Ä°zmirâ€™de ise yÃ¼zde 45. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilde lise tÃ¼rlerine gÃ¶re kontenjanlarÄ±n yÃ¼zde oranÄ± ÅŸÃ¶yle:
Ä°stanbul
Fen lisesi: yÃ¼zde 5
Anadolu lisesi: yÃ¼zde 52
Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 23
Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18
Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 2
AnkaraÂ
Fen lisesi: yÃ¼zde 20
Anadolu lisesi: yÃ¼zde 36
Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 20
Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18
Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 6
Ä°zmir
Fen lisesi: yÃ¼zde 13
Anadolu lisesi: yÃ¼zde 45
Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zdeÂ 17
Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: yÃ¼zde 20
Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 5
BU Ä°LLERDE ANADOLU LÄ°SESÄ° YOK
MEBâ€™in merkezi sÄ±nav kÄ±lavuzunda Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Edirne, Erzincan, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, IÄŸdÄ±r, Isparta, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bolu, BartÄ±n, Burdur, KarabÃ¼k, Karaman, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kilis, KÃ¼tahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgatâ€™ta sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak hiÃ§bir Anadolu lisesi yok.
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