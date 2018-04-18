TYT ne zaman? Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) hesaplaması nasıl yapılır?
Üniversite sınav sisteminin değişmesiyle birlikte daha önce uygulanan YGS ve LYS testlerinin yerini TYT VE YKS aldı. İlk kez bu yıl uygulanacak olan TYT (Temel Yeterlilik Testi)hakkında merak edilen pek çok detay var. Peki üniversite sınavının ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi ne zaman gerçekleşecek? TYT hesaplaması nasıl yapılacak?
Temel Yeterlilik Tesit (TYT), adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsıyor. TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacak. TYT ve eski sistem YGS ile arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas alması. TYT’de her aday için sadece bir puan hesaplanacak. Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden
lisans programlarından tercih yapabilecek. Peki TYT hesaplaması nasıl yapılacak?
Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.
TYT, AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?
TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.
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