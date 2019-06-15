TYT matematikte hatalı soru iddiası
2.5 milyon adayın girdiği TYT’de (TYT), matematik testinde bir hatalı soru olduğu iddia edildi.
Bazı eğitimciler Temel Yeterlilik Testi (TYT) matematik bölümünde bir sorunun hatalı olduğunu iddia etti. Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi’nin değerlendirmesinde, “Öğrencilerden gelen dönüşler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından ‘x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..’ şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.
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