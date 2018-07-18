TÜSİAD’dan gençlere kariyer hikayeleri
TÜSİAD, ‘Ne Okusam? Ne Olsam’ çalışmasıyla profesyonellerin kariyer hikâyelerini izleyicilere aktarıyor. Projenin yeni videolarında kariyer hikayelerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve sanayi 4.0’ın mesleklere etkisi anlatılıyor.
TÜSİAD’ın, gençlerin meslek seçimi ve kariyer süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında başlattığı ‘TÜSİAD Ne Okusam? Ne Olsam?’ projesi, dijital dönüşüm ve sanayi 4.0 temalı videolarla zenginleştiriliyor. Farklı sektörlerden profesyonellerin, kariyer hikâyelerini izleyicilere aktaran çalışmada, yaklaşık 3 dakikalık kısa videolarla, farklı iş alanları ve mesleklerin tanıtılması amaçlanıyor. Sektörde nitelik uyumunun önemi dikkate alınarak, gençlerin meslek ve kariyer seçimlerinde farkındalık yaratılması hedefleniyor. İlk adımları 2014 yılında atılan proje, TÜSİAD ve Turkish Women’s International Network’ün(TurkishWIN) proje tasarımı , ‘Dijital İşte Kız Kardeşlik Platformu Binyaprak’ın prodüksiyonu ve GelecekDahaNet, KAGİDER ve Binyaprak’ın yaygınlaştırma paydaşlığında yapılıyor.
Projeye ait videoları www.neokusamneolsam.org web sitesinden, projenin Facebook adresinden, TÜSİAD’ın sosyal medya adresleri (Facebook, Twitter, Linkedin) ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz.
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