TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonrası tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin tercih değerlendirme sonuçları açıklamasını yapacağı tarihi araştırıyor. 30 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih döneminin tamamlanmasıyla birlikte uzman adaylarının gözü ÖSYM'ye çevrildi. Peki, ÖSYM 2018 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları bilgisini ne zaman yayımlayacak? İşte, detaylı bilgiler
TUS tercih yerleştirme sonuçları, tıpta uzmanlık için tercihlerini gerçekleştiren adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 30 Mart-9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasının ardından gözleri yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TUS yerleştirme sonuçları hakkında detaylı bilgiler
TUS 2018 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği sınavların ardından alınan tercihler, uygulanan değerlendirmenin ardından açıklanacak. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün hakkında resmi açıklama gerçekleştirmedi. Geçtiğimiz sonbahar döneminde gerçekleştirilen TUS tercihleri, 12 Ocak tarihinde alınmış, sonuçlar 16 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.
Sonbahar döneminde TUS tercihi yapan kişi sayısı 5 bin 738, yerleşen aday sayısı ise 3 bin 642 olarak açıklanmıştı.
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