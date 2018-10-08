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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
08.10.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 gün detayı

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TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 gün detayı

TUS yerleştirme sonuçları, Tıpta Uzmanlık Sınavına giren hekimlerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Puanlarının yettiği alanlarda uzmanlaşmak isteyen doktorlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TUS yerleştirme sonuçları birçok hekimin sorguladığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM üzerinden açıklanacak olan tercih yerleştirme sonuçları hakkında bazı bilgiler

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan TUS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 10 gün içerisinde erişe açılmıştı. Süreç, aynı bilgilerle dikkate alındığında, TUS yerleştirme sonuçlarının bu yıl 12 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

PUANI 45'İN ALTINDA OLANLAR TERCİH YAPAMADI

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı arandı.

Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlandı.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterildi. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapıldı. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmedi.

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapıldı.

Adaylar en fazla 30 tercih yaptı.

Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek.

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