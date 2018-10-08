TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 10 gün detayı
TUS yerleştirme sonuçları, Tıpta Uzmanlık Sınavına giren hekimlerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Puanlarının yettiği alanlarda uzmanlaşmak isteyen doktorlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TUS yerleştirme sonuçları birçok hekimin sorguladığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM üzerinden açıklanacak olan tercih yerleştirme sonuçları hakkında bazı bilgiler
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek olan TUS yerleştirme sonuçları, geçtiğimiz yıl 10 gün içerisinde erişe açılmıştı. Süreç, aynı bilgilerle dikkate alındığında, TUS yerleştirme sonuçlarının bu yıl 12 Ekim tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
PUANI 45'İN ALTINDA OLANLAR TERCİH YAPAMADI
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı arandı.
Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlandı.
Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterildi. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapıldı. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmedi.
Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapıldı.
Adaylar en fazla 30 tercih yaptı.
Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilecek.
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