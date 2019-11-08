TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından 23-31 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan TUS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), 23-31 Ekim tarihlerinde tercihleri aldığı 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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