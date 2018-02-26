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    TUS sınav soruları ve sonuçları açıklandı mı?

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    TUS sınavı, 25 Şubat öğle saatlerinde gerçekleştirilmesinin soruları ve sonuçları ile araştırılmaya başlandı. Tıpta Uzmanlık ve Seviye Tespit olarak bir arada yapılan sınavın ardından gözler sınavın sorularına çevrildi. Peki, TUS sınav soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınavın sonuçları ve sorularıyla ilgili detaylı bilgile

    TUS sınav sonuçları, pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu oldu. Doktorların tıpta uzmanlık için girdiği sınavın ardından gözler, TUS sınav sorularına çevrildi. Peki, birçok doktorun uzmanlaşmak istediği alan için ter döktüğü TUS sınav soruları ve sonuçları açıklandı mı? İşte, o detaylar

    TUS SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TUS soruları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın gerçekleşmesinden 1 gün sonra erişime açılmıştı. TUS sınav sorularının bu sınav döneminde de aynı süreç dahilinde 26 Şubat tarihinde açıklanması bekleniyor. Sorular, bu dönem de 10 gün süreyle AİS üzerinden görüntülenebilecek.

    TUS sınav soruları açıklandığı an itibariyle haberimizin içerisine eklenecektir.

    TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TUS sınav sonuçları, geçtiğimiz dönemde bazı sorulardın mahkemeye gitmesi dolayısıyla geç açıklanmıştı. Bu yıl böyle bir durumun yaşanmaması halinde TUS sınav sonuçlarının önceki sınav açıklama takvimleri baz alındığında mart ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

    PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adayların çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere,
    ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

    Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A) hesaplanacaktır. 

    Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin
    TTBT Standart Puanı KTBT Standart Puanı
    K Puan 0,5 0,5
    T Puan 0,7 0,3
    A Puan - 1

    Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adaylarınAğırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır. TTBT Standart Puanı 1 olacaktır.

    Etiketler: tus , tus sonuçları , tus puan hesaplama , tus soruları
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