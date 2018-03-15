TUS sınav sonuçları açıklandı mı?

TUS sonuçları, sınava dahil olan birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olan TUS sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden kolayca öğrenilebilecek. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla araştırılan bazı detaylar

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM'nin sınav açıklama takvimine göre 15 Mart tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar arasında en fazla tartışma Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için yapılıyordu. Adayların soru iptali için mahkemeye başvurmaları hem sonuçların açıklanmasını aylarca geciktiriyor hem de yerleştirmelerin gecikmesine ve bazen yeni yerleştirmelerin yapılmasına yol açıyordu.

Bu nedenle ÖSYM'de TUS masaya yatırılmıştı. ÖSYM Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, YÖK üyeleri ve rektörler ile birlikte toplantılar yaparak süreci paydaşlarıyla detaylı bir şekilde ele almıştı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınavla ilgili kendi iç süreçlerini de gözden geçirdiklerine ve sınavda soru iptallerine yol açan süreçlerde iyileştirmeler yaptıklarına ve iyileştirmelerin süreklilik arz edeceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Bu çalışmaların ilk sonucu 25 Şubat’ta yapılan TUS sınavına yansıdı. Bu kapsamda, 25 Şubat’ta yapılan TUS'a yönelik soru iptaliyle ilgili mahkemeye başvuru olmadı. TUS'ta hiçbir soru iptal edilmedi ve sonuçlar planlandığı gibi zamanında, 15 Mart’ta açıklanacak.