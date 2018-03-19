TUS kitapçıkları internette

ÖSYM, 25 Şubat’ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları ‘Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar 19 Mart’tan itibaren 10 gün süreyle kendi kitapçıklarını ve cevaplarını inceleyebilecek.

Kitapçıklar ve cevap kağıtlarına adaylar, https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ‘Soru Kitapçığı Görüntüle’ ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevaplarını görebilecek. Ayrıca, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görüntüleyebilecekler. Adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.