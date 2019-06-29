TUS ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ek yerleştirme sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bir uzmanlık alanında kariyerini devam ettirmek isteyen doktorların araştırdığı TUS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesinin ardından sorgulanabilecek. İşte, TUS ek yerleştirme sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
TUS ek yerleştirme tercih sonuçları, son günlerde binlerce kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. İlk tercihlerinde herhangi bir kontenjana yerleşemeyen doktorlar, ikinci tercihlerinin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, TUS ek yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler
TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 7 gün içerisinde neticelendirilen TUS ek yerleştirme sonuçlarının, bu yıl 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle açıklanması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle