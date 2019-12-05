TUS ek tercih başvuruları başladı! ÖSYM'den duyuru geldi
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen duyuruya göre TUS ek tercih başvuruları için işlemler, 11 Aralık tarihine kadar alınmaya devam edilecek. TUS ek tercih başvurusu için adayların bazı koşullara dikkat etmesi gerekecek. Peki, TUS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı o bilgiler
ÖSYM, TUS ek tercih başvurusu için süreç, 5 Aralık Perşembe günü başladı. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı o duyuru;
"2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 05-11 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 11 Aralık 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek Yerleştirme işleminde, 2019-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2019-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."
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