TUS 2. dönem tercihleri başlıyor! İşte taban puan bilgileri
TUS tercihleri için uzman adaylarının merakla beklediği gün geldi. Uzmanlaşmak istedikleri alanlar için başvurularını yapan doktorlar, bu süreçte taban puan bilgilerinden yararlanacak. Üniversitelerin kontenjanları ise ÖSYM'ni yayımladığı tablolar üzerinden görüntülenebilecek. İşte, TUS tercihleri ve taban puanları hakkında bazı bilgiler
TUS tercihleri için kılavuz bilgileri ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. 25 Eylül tarihinde başlayacak olan TUS tercihleri için süreç, 2 Ekim'e kadar devam edecek. İşte,ÖSYM'nin TUS tercihleri için yayımladığı duyuru;
"2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem tercih işlemleri, 25 Eylül- 02 Ekim 2018 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2018-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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