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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
22.08.2019 - 15:12, Son Güncelleme:/

TUS 2.dönem sınav giriş yerleri ve belgeleri yayımlandı!

TUS 2. dönem sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Tıpta uzmanlaşmak isteyen doktorlar, TUS 2019/2 sınavından geçer puan alarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, TUS 2. dönem sınav giriş belgesi ve sınav hakkında ÖSYM'nin yayımladığı detaylı bilgiler

TUS 2.dönem sınav giriş yerleri ve belgeleri yayımlandı!
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ÖSYM, TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri için duyuruyu şu şekilde yaptı;

"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran  adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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