TUS 2.dönem sınav giriş yerleri ve belgeleri yayımlandı!
TUS 2. dönem sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Tıpta uzmanlaşmak isteyen doktorlar, TUS 2019/2 sınavından geçer puan alarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, TUS 2. dönem sınav giriş belgesi ve sınav hakkında ÖSYM'nin yayımladığı detaylı bilgiler
ÖSYM, TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri için duyuruyu şu şekilde yaptı;
"01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-TUS (2. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'den itibaren edinebileceklerdir.
DİKKAT!
01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
01 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 TUS (2. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle