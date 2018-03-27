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    Türküler, kız öğrenciler için söylendi

    DHA
    27.03.2018 - 13:25 | Son Güncelleme:

    TEV Antalya Şubesi üyeleri, 50’nci yıl konserinde kız öğrenciler yararına bağış toplamak için türkü söyledi.

    Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi, Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde 50’nci yıl konseri düzenledi. Sümer Ezgü Sanat Akademisi’nde konsere hazırlanan 50 TEV üyesi kadından oluşan koroya, sanatçı Sümer Ezgü şeflik yaptı. Yine vakıf üyeleri seymenlerin ve bursiyerlerin de sahne aldığı gecede koro, birbirinden güzel türküler seslendirdi.

    ‘KIZLARA UMUT OLACAĞIZ’
    Gece konuşan TEV Antalya Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal, kız öğrencilere aydınlık bir gelecek sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. TEV’in 50 yıl önce eğitime destek meşalesini yaktığını belirten Kartal, bu meşalelerin gençleri aydınlatmaya çalıştığını söyledi. Kartal, Bu hayalin gerçekleşmesinde Sümer Ezgü Akademisi’nin katkıları bizi yüreklendirdi. Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak kızlarımıza umut olacağız. Hayatında hiç sahneye çıkmamış veya hiç türkü söylememiş kadınlarımız 2 aydır bu konsere çalışıyor" diye konuştu.

    Sümer Ezgü, konser öncesi kısa bir konuşma yaptı. Ezgü, Yolumuz kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in rotasıdır. Medeniyetler coğrafyası olan bu topraklarda değerlerine sahip, bir o kadar dünya insanı olma yolunda çocuklarımızı eğitmek istiyoruz. TEV bunu için çaba sarf ediyor" dedi.

    Gecede toplanan bağışlar, eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.

    Etiketler: Kız Öğrenci
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