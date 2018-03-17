Türkiye’yi ABD’de temsil edecekler

Lise öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı 4th Dimension, İstanbul’da düzenlenen ‘FIRST Robotics Competition (FRC)’ bölgesel yarışmasında ‘Winner’ ve ‘Chairman’s Award’ ödüllerini aldı. Türkiye şampiyonu olan takım, 18 Nisan’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılacak ‘FRC Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

2 YIL ÖNCE EĞİTİME BAŞLADI

20 öğrenciden oluşan takım, 10-12 Mart’ta düzenlenen ‘2018 FRC İstanbul Bölgesel Yarışması’nda 6429 numaralı robotlarıyla 36 takımı geride bıraktı, iki ödülü birden aldı. İki yıl önce eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi’nin 9 ve 11’inci sınıfında okuyan öğrencilerinden oluşan ‘4th Dimension’ robotik takımı, İzmir’in ilk ve tek FRC takımı. Okulda uygulanan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinin bir arada edindirilmesi ilkesine dayanan STEM eğitimi, öğrencilerin global uygulama ve etkinliklerine aktif olarak katılmasını ve proje tabanlı çalışmalar yapmasını teşvik ediyor. Takım, Türkiye’de STEM kazanımları konusunda farkındalık yaratmak ve robotik çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla farklı robotik takımlarına yardımcı olmayı hedefliyor.

GURUR DUYUYORUZ

Öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen yetkililer şu bilgileri verdi:

Timothy Timur (Bahçeşehir Koleji İzmir Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü): Öğrencilerimizin başarısı, okulda aldıkları eğitimin bir sonucu. Fen ve teknoloji eğitimlerine eğlenceyi de ekleyen robotik takımımız, ödülleriyle bizleri gururlandırdı. Takım ruhunu genç yaşta elde etmeleri, başarıyı beraberinde getirdi. ABD’deki yarışmada da aynı performansı göstereceklerinden eminim.

Dr. Deniz Çokuslu (Takım Mentoru): Geçtiğimiz eylül ayından beri takımın mentorluk görevini üstleniyorum. Öğrencilerin heyecanı, çabası ve çalışkanlıkları karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Katıldığımız FRC yarışmasındaki heyecan ve coşku, futbol turnuvalarını aratmayacak nitelikte. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Turnuvanın Türkiye ayağında ciddi bir başarı elde ettik. Sırada Dünya Şampiyonası var, henüz işimiz bitmedi.

TAKIM ÜYELERİ: BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR

Ece Yücer (4th Dimension Takım Kaptanı): Yaptığımız sayısız etkinlikle STEM kriterini bölgemizde yaymanın gururunu yaşıyoruz. Kaptanı olduğum takımımın canla başla çalışarak şampiyonluk ödülleri olan “Chairman’s Award” ve “Winner”ı alarak Türkiyemize ilkleri yaşatması benim için büyük onur ve sevinç kaynağı. Umarız ikinci yılımızda olan bizler daha çok çalışarak ülkemize sayısız ilkleri yaşatırız.

Efsane Soyer (Takımın Üyesi): Bundan 2 yıl önce bu takımı kurarken büyük hayallerimiz vardı. Herkesten çok birbirimize inanarak gerçekten çok emek verdik. Düştük, birlikte ağladık ama hep kalkmasını bildik. Tüm uykusuz geceler, dökülen gözyaşları, bir adım daha ileriye gidelim diye verilen tüm emekler kendimize yeni şeyler katmak ve çevremize biraz olsun dokunabilmek içindi.

FIRST ROBOTIC COMPETITION (FRC) NEDİR?

FRC, fen ve teknoloji sporla birleştiren bir robotik yarışma. Yarışmaya katılan lise öğrencilerinin, katı kurallar altında, kısıtlı kaynaklarla takımlarına destek bulmaları ve kendilerine özel bir ‘marka’ oluşturmaları gerekiyor. Takımlar, ayrıca robot yapımı için verilen altı haftalık süreçte potaya top, disk atan gibi endüstriyel bir robot ve uygun bir yazılım programlıyor. Bu robotlar yaklaşık bir basketbol sahası boyutundaki yarışma alanında görevleri gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Robot yapımı dışında beklenen ise küçük bir şirket mantığıyla oluşturulacak takımların sponsorluk ilişkileri kurması, devamının sağlanması, stratejik planlarını oluşturması, gelecekte bu yolda ilerleyecek küçük yaştaki öğrencilere STEM’i yayabilmek ve köklü bir takım bırakabilmek.