Türkiye’ye, İtalya’dan tasarım ödülü
Vakıf üniversitesinin endüstriyel tasarım bölümü mezunları, İtalya’da düzenlenen A’Design Yarışması’ndan iki ödülle döndü.
Türkiye’deki vakıf üniversitesi mezunları tasarımlarıyla ‘A’Design Yarışması’ndan ödül aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2015 mezunu İsmail Güneş Ötken, ‘Petalis Ses Yükseltici’ projesiyle gümüş ödülüne (Silver Award) layık görüldü. Aynı bölümden 2016’da mezun olan Mert Karaman ise, Gravity Tasarım ve Danışmanlık firması adına katıldığı yarışmada bronz ödül kazandı.
DEKORATİF DUVAR ÜNİTESİ
İsmail Güneş Ötken, akustik ayna görevi gören dekoratif duvar ünitesi oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:
“Petalis, akustik ayna görevi gören dekoratif duvar ünitesidir. Televizyon, hoparlör gibi sistemlerden çıkan sesi, ön yüzeylerinden yansıtarak daha verimli bir şekilde dinleyiciye ulaştırmayı amaçlıyor. Genelde sesin ev içindeki yolculuğu geri plana atılıyor. Tasarımım, evlerimizdeki yapısal yetersizliğe de estetik bir çözüm oldu. Altı farklı parça seçeneği sunan Petalis, yansıyan sesi alacak bölgeye göre uygun bir şekilde dizilmesiyle sistem hazır hale getiriliyor. 2017 yılında tiyatrolarda sesi daha iyi seyirciye ulaştırmayı hedeflemiştim. Bu fikirle başladığım projemin, Uluslararası Gümüş A’Design Ödülü’ne layık görülmesi beni çok mutlu etti.”
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