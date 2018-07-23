Türkiye’ye, İtalya’dan tasarım ödülü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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23.07.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Türkiye’ye, İtalya’dan tasarım ödülü

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Türkiye’ye, İtalya’dan tasarım ödülü

Vakıf üniversitesinin endüstriyel tasarım bölümü mezunları, İtalya’da düzenlenen A’Design Yarışması’ndan iki ödülle döndü.

Türkiye’deki vakıf üniversitesi mezunları tasarımlarıyla ‘A’Design Yarışması’ndan ödül aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2015 mezunu İsmail Güneş Ötken, ‘Petalis Ses Yükseltici’ projesiyle gümüş ödülüne (Silver Award) layık görüldü. Aynı bölümden 2016’da mezun olan Mert Karaman ise, Gravity Tasarım ve Danışmanlık firması adına katıldığı yarışmada bronz ödül kazandı. 

DEKORATİF DUVAR ÜNİTESİ
İsmail Güneş Ötken, akustik ayna görevi gören dekoratif duvar ünitesi oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:
“Petalis, akustik ayna görevi gören dekoratif duvar ünitesidir. Televizyon, hoparlör gibi sistemlerden çıkan sesi, ön yüzeylerinden yansıtarak daha verimli bir şekilde dinleyiciye ulaştırmayı amaçlıyor. Genelde sesin ev içindeki yolculuğu geri plana atılıyor. Tasarımım, evlerimizdeki yapısal yetersizliğe de estetik bir çözüm oldu. Altı farklı parça seçeneği sunan Petalis, yansıyan sesi alacak bölgeye göre uygun bir şekilde dizilmesiyle sistem hazır hale getiriliyor. 2017 yılında tiyatrolarda sesi daha iyi seyirciye ulaştırmayı hedeflemiştim. Bu fikirle başladığım projemin, Uluslararası Gümüş A’Design Ödülü’ne layık görülmesi beni çok mutlu etti.”

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