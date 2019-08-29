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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
29.08.2019 - 15:23, Son Güncelleme:/

Türkiye’nin yükseköğretimdeki kalite haritası çıkarılıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerde yaptığı kalite ve akreditasyon değerlendirmelerinden yola çıkarak hazırladığı Türkiye’nin yükseköğretimdeki kalite haritasını, eylül ayında açıklayacak.

Türkiye’nin yükseköğretimdeki kalite haritası çıkarılıyor
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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Yükseköğretimde hangi üniversitenin ne kadar güçlü yönü var, ne kadar gelişmeye açık yönü var, hangi yönü daha iyi gibi bir harita çıkarılabilir. Üniversitelerimiz planlama ve uygulama kısmında fena değil, bu sonuca ulaşmadaki araçlar konusunda biraz eksiklerimiz var" dedi.

‘7 KİŞİLİK EKİP ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET ETTİ’
Prof. Dr. Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun ana görevinin yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı düzeylerini kalite güvence sistemi doğrultusunda değerlendirmek olduğunu söyledi. Kurulun görevlendirdiği yedi kişilik grupların üniversitelere giderek kalite raporu hazırladığını anlatan Elmas, şöyle konuştu:
"Yedi kişilik ekip üniversiteleri iki kere ziyaret ederek, 5-6 günlük bir süreçte rektörden başlayıp, öğrencisine kadar tüm birimleriyle, dekanlıklarıyla, hocalarıyla, bölüm başkanlıklarıyla görüşerek böyle bir rapor hazırlıyor. Bu üniversite eğitim öğretim konusunda şu noktalarda çok güçlü, şuraları da gelişmeye açık yanları diye kurumla işbirliği, iletişim halinde sonuç raporu hazırlanıyor. Tüm üniversiteleri inceliyoruz. Şu anda birinci turu hemen hemen tamamlamış olduk, ikinci tura geçiyoruz.

EYLÜL AYINDA AÇIKLANACAK
Üniversitelerde yapılan bütün bu çalışmaların sonuçlarını, durum raporunda bir araya getirdik. Durum raporu tüm sonuçları kapsayan bir rapor ve onu da bu eylül ayında bitirmeye çalışacağız. O raporda üniversiteler hem kendi durumunu hem de ülkemizdeki genel durumu görmüş olacak. Biz Kalite Kurulu olarak üniversitelerin bir resmini çekiyoruz. Bu konudaki gerçekten iyi yanını ortaya çıkarıyoruz; ama gelişmeye açık yanları nelerse onları da üniversitelerimize söyleyerek bunları yapıyoruz. Karşılıklı paylaşım toplantıları yapıyoruz ve Türkiye’deki iyi örnekleri başka üniversitelerle paylaşmaya onları teşvik ediyoruz.

KALİTE HARİTASI OLARAK GÖRÜLEBİLİR
Dünyanın her yerinde geçerli bilişim destekli bir yükseköğretim değerlendirme akreditasyon sistemi kurduk. Hazırladığımız durum raporu ise yükseköğretimde bir kalite haritası olarak görülebilir. Yükseköğretimde hangi üniversitenin ne kadar güçlü yönü var, ne kadar gelişmeye açık yönü var, hangi yönü daha iyi gibi bir harita çıkarılabilir. Mesela bir üniversite 160’ıncı sıradadır; ama kendisini toparlayıp hedef odaklı çalışan iyi bir sistem kurduğunda belki 110’a çıkacaktır. Bir kurum bulunduğu yerden ne kadar ilerlemiş? Aslında bizim için başarı bu. Biz daha çok kurumların kalite süreçlerine odaklanmalarını teşvik ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Bizim yol haritamızda bunlar var. Bulunduğu yerden yukarı nasıl çıkabilir biraz söylemeye çalışıyoruz ilk etapta.

SONUCA ULAŞMADA EKSİKLİKLER VAR
Siz öğrencilerinize hangi yetkinlikleri kazandıracaksınız meslek dışında, küresel becerilerden ne kadarını kazandırdınız, sonuçlara odaklanıyor artık kalite süreçleri ve akreditasyon süreçleri. Buna uygun öğrenme atmosferleriniz var mı? Sadece kütüphane ve sınıf değil başka atmosferler de artık geliştiriliyor. Bunu sağlayacak hocanız var mı? Ve mezunlarınız iş bulabiliyor mu? Biz daha çok sonuç odaklı bakamıyoruz bu kalite sürecine. Planlama ve uygulama kısmında fena değiliz, iyi planlıyoruz, çok iyi vizyonumuz var, hedefler koyuyoruz, bunların sonuçlarının bakılması konusunda, bu sonuca ulaşmadaki araçlar konusunda biraz eksiklerimiz var.

ÜNİVERSİTELER DÖNÜŞMEK ZORUNDA
100-200 yıllık üniversite de beş yıllık üniversite de dönüşmek zorunda. Yani derslerin verilme biçimini, öğrencilere anlatılma biçimini değiştirmek zorunda, kaynakları önceden paylaşmak zorunda, öğrencisine verdiği eğitimin piyasada, iş dünyasında bir karşılığının olup olmadığına bakmak zorunda, eğitim planlarını onlarla birlikte yapmak zorunda.

REKTÖRLER CEO GİBİ OLMALI
Üniversitelerde bu değişim sürecinin iyi yönetilmesi için rektörlere önemli görevler düşüyor. Rektörlerin iş dünyasındaki CEO’lar gibi çalışması gerekiyor. Sadece rektörlerin değil, rektörlükten aşağıya doğru dekanlar, bölüm başkanları, hocalar, herkes birer CEO burada, çünkü herkesin bir hedefi var. Bölüm başkanının işte şu niteliklere uygun mezun yetiştireceğiz gibi bir hedefi, öğretim elemanının dersimde bu yetkinlikleri, nitelikleri kazandıracağım gibi bir hedefi var. Rektör tüm bunları yöneten daha üst bir lider, dolayısıyla bunlar bir zincirin halkaları gibi ve halkaların hepsinin kuvvetli olması lazım. Hedefe odaklanmak ve sistem kurmak bu işin en önemli kısmı."

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