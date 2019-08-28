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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
28.08.2019 - 17:28, Son Güncelleme:/

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesi eğiticilerine eğitim

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinin lise programı kapsamında düzenlenen ‘Eğitimcinin Eğitimi’ modülü, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesi eğiticilerine eğitim
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Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla, 2015 yılında Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesi faaliyetlerine devam ediyor.

FARKLI BRANŞLARDAN 50 ÖĞRETMEN KATILDI
Projenin lise programı kapsamında düzenlenen ‘Eğitimcinin Eğitimi’ modülü, 24-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Erken yaşlarda oluşan mesleki tercihlere yönelik kalıp yargıları dönüştürmek ve toplumun daha geniş kesimlerinde farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlendiği belirtilen eğitime, Türkiye’nin 10 farklı ilindeki (Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Isparta, İstanbul, İzmir, Samsun) 25 okuldan farklı branşlardaki 50 öğretmen katıldı.

Projenin lise programı kapsamında işbirliği yapılan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından yürütülen ‘Eğitimcinin Eğitimi’ne katılan öğretmenler, dört gün boyunca mesleki rehberlik ve kariyer gelişimi alanında çalışmalar yaptı. Öğretmenler ayrıca, mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler aracılığıyla, öğrencilerin mühendislik mesleğini seçmeleri halinde elde edecekleri gelecek fırsatlarını tanıdı.

‘DAHA ÇOK KIZIN MÜHENDİSLİK TERCİH ETMESİNİ AMAÇLIYORUZ’
Proje kurucusu ve ev sahibi olarak programın ilk açılış konuşmasını yapan Limak Holding Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Server Koç, "Eğitimcinin Eğitimi modülüyle başlayan lise programımız yoluyla daha çok kız öğrencinin kalıp yargılardan sıyrılarak yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik tercihi yapabilmesini amaçlıyoruz" dedi.

UNDP Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Pelin Rodoplu da, "Limak ile beraber yürüttüğümüz ve başarı hikayeleriyle dolu TMK projesi, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandı. Bir yandan üniversite programıyla geleceğin mühendisleri olacak gençleri destekliyor diğer yandan iş dünyasında, özel sektör için toplumsal cinsiyet eşitliği ana akımlaştırması programını hayata geçiriyor" diye konuştu.

Program hakkında bilgi veren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Eğitim Direktörü Arzu Atasoy ise şöyle konuştu:
"Sizlerle, bu dört günlük eğitimimizin ardından bir yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu eğitimde deneyimleyeceğiniz uygulama, yöntem ve araçları, okulunuzdaki diğer öğretmenlerle paylaşmanızı, öğrencilerinizle derslerinizde ve bireysel görüşmelerinizde kullanmanızı umuyor, velileri çocuklarının meslek seçimlerinde doğru, etkili şekilde yönlendireceğinize inanıyoruz."

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