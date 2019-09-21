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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
21.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Türkiye'den 6 üniversite var... ‘İstihdamda lider’ üniversiteler açıklandı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2020 yılı Mezunların İstihdam Derecelendirmesi (Graduate Employability Rankings) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'den 6 üniversite var... ‘İstihdamda lider’ üniversiteler açıklandı
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Sıralamada üniversitelerin mezunlarının istihdam verileri ve işveren nezdinde itibarları değerlendirmeye alındı. Türkiye’den Boğaziçi, Bilkent, İstanbul Teknik, Koç ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri ‘istihdamda liderler’ arasına girdi. Geçtiğimiz yıl 251-300 bandında olan Boğaziçi Üniversitesi, bu sene 201-250 bandına yükseldi. Bilkent Üniversitesi geçen yılki konumunu koruyarak bu yıl da 251-300 bandında yer aldı. İstanbul Teknik, İstanbul, Koç ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin de geçen yılki gibi 301-500 bandında olduğu görüldü. Bu yıl dünya genelinde 758 üniversite ve enstitünün yer aldığı değerlendirmede iş dünyasında itibar gören üniversiteler ve mezunları değerlendirmeye alındı. Yeni mezunların iş dünyasının önde gelen şirket ve kurumları tarafından tercih edilme nedenleri, onlar açısından itibarları gibi faktörler değerlendirildi. 

EĞİTİMİN EN ÖNEMLİ SONUCU MEZUNLARIN KALİTESİ
Prof. Dr. Mehmed Özkan (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü): Üniversitemize gelen öğrenciler, eğitim sürecinde sahip oldukları değerlere yeni değerler katarak, öğrenmeyi öğrenen bireyler olarak mezun oluyor. Eleştirel bakış açısı mezunlarımızın hem yurtiçinde hem de yurtdışında tercih edilmelerine neden oluyor. Projeleriyle öncülük yapan girişimci mezun sayımızda da ciddi bir artış var.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYORUZ
Prof. Dr. Abdullah Atalar (Bilkent Üniversitesi Rektörü): Mezunların iş bulabilmesi eğitimin iyi olduğunu gösteren etmenlerden. Biz de öğrencilerimize çalışmayı, öğrenmeyi öğretiyoruz. Dünya da bunu takdir ediyor. Öğrencilerin önünü açarak kendi yollarını bulmalarını sağlıyoruz. Her öğrenci kendini tanıyor. Üniversitede verilen seçmeli dersler özellikle iş bulmalarında önemli bir etken. Tüm bölümlerde staj mecburi. Bu da iş konusunda faydalı sağlıyor.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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