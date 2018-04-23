TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEÄŸitim HaberleriTürkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±
GeriEÄŸitim Türkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

EÄŸitim
AA-DHA-Ä°HA
23.04.2018 - 10:58, Son GÃ¼ncelleme:

Türkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Türkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt yanÄ±nda kutlanÄ±yor. Kimi ÅŸehirlerde Ã§ocuklar belediye baÅŸkanÄ± koltuÄŸuna oturdu, kimisinde lalelerden TÃ¼rk bayraklarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan kutlamalarÄ±â€¦

â€˜Ã‡ocuk baÅŸkanâ€™ trafiÄŸi Ã§Ã¶zecek

Â 

Ä°STANBUL: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna, Silivri Beyciler Mukaddes SÃ¶nmez Ortaokulu Ã¶ÄŸrencisi YaÄŸmur Ã–zer oturdu.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal, Silivri Beyciler Mukaddes SÃ¶nmez Ortaokulu Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerini, SaraÃ§hane'deki makamÄ±nda kabul ederek bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Uysal daha sonra makamÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrencilerden YaÄŸmur Ã–zer'e devretti. KoltuÄŸa oturan Ã–zer, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 10 dakika Ã¶ncesine kadar 7/A sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencisi, ÅŸimdi ise Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–zer, dÃ¼nya tarihinde eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kurtuluÅŸ destanÄ±na imza atmÄ±ÅŸ bu vatanda yaÅŸayan bir Ã§ocuÄŸun belediye baÅŸkanÄ± yetkisiyle gÃ¶revlendirilmesinin onur verici olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â 

"Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamÄ± olan meclisimizin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98â€™nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Ã§ocuk bayramÄ±mÄ±zÄ± coÅŸkuyla kutluyoruz. Milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa ulaÅŸmasÄ± uÄŸruna canlarÄ±nÄ± feda eden baÅŸta Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere tÃ¼m aziz ÅŸehitlerimizi rahmetle ve saygÄ±yla anÄ±yoruz."Â Â Â Â Â 

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±ktan, savaÅŸlardan Ã¶lmediÄŸi bir dÃ¼nya hayal ettiklerini ve bÃ¶yle bir bayram sevinciyle hayatlarÄ±na devam etmek istediklerini vurgulayan Ã–zer, daha sonra telefonla Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ arayarak toplantÄ± talimatÄ± verdi.Â Â Â Â Â 

Ä°stanbul'da Ã§ok ciddi bir trafik sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zer, "Ä°stanbul'da biliyoruz ki trafik sorunu Ã§ok Ã¶nemli. Onun iÃ§in yeni altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yeni yollarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum.Â Bununla ilgili ekibimle toplantÄ± yapacaÄŸÄ±m" dedi.Â Â Â Â Â 

Ä°stanbul BÃ¼ÅŸÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal da bugÃ¼nÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gelecekte Ã¼lkenin yÃ¶neticileri olacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BugÃ¼nden bu makamlarda olabileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri gerekiyor. BaÅŸkanÄ±mÄ±z da bugÃ¼n itibarÄ±yla koltuÄŸu devraldÄ±. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lkemize Ã§ocuklarÄ±mÄ±za bayramÄ±mÄ±z kutlu olsun diyorum. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n geleceÄŸi aydÄ±nlÄ±k olsun diyorum. Ã‡ocuklarÄ±n geleceÄŸinin aydÄ±nlÄ±k olmasÄ± demek Ã¼lkemizin geleceÄŸinin aydÄ±nlÄ±k olmasÄ± demek. Ãœlkemiz adÄ±na Ã§ocuklarÄ±mÄ±z adÄ±na dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± adÄ±na mutlu bir dÃ¼nya mutlu bir gelecek temenni ediyorum."Â Â Â Â Â 

BaÅŸkanlÄ±k makamÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Uysal ile YaÄŸmur Ã–zer, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ  Ã‡ocuk Meclisi'ni yÃ¶netmek Ã¼zere meclis toplantÄ± salonuna geÃ§ti.Â Â Â Â Â Â 

Â

TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±


Lalelerle bayrak yaptÄ±lar

KAYSERÄ°: Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, Kayseri'de Cumhuriyet AlanÄ±'nda, 168 bin lale ile oluÅŸturulan dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Kayseri'de 23 NisanÂ kutlamalarÄ±, saatÂ 09.00'da Cumhuriyet AlanÄ±'nda Ã§elenk koyma tÃ¶reniyle baÅŸladÄ±. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buradaki tÃ¶ren sona erdi. Protokol mensuplarÄ± veÂ katÄ±lÄ±mcÄ±lar dahaÂ sonraÂ merkez Melikgazi ilÃ§esindeki Besime Ã–zdereci Ä°lkokulu'ndaki etkinlikleri izledi.

Â

TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

AUZEF sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak?

Bakan YÄ±lmaz, Ã¶ÄŸrencilerle AnÄ±tkabir'i ziyaret ettiÂ Â Â Â Â Â  Â 

23 Nisanâ€™da her yer ÅŸiir, bayrak, marÅŸ oluyor