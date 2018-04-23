TÃ¼rkiyeâ€™den 23 Nisan manzaralarÄ±

â€˜Ã‡ocuk baÅŸkanâ€™ trafiÄŸi Ã§Ã¶zecek

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Ä°STANBUL: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna, Silivri Beyciler Mukaddes SÃ¶nmez Ortaokulu Ã¶ÄŸrencisi YaÄŸmur Ã–zer oturdu.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Uysal, Silivri Beyciler Mukaddes SÃ¶nmez Ortaokulu Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerini, SaraÃ§hane'deki makamÄ±nda kabul ederek bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Uysal daha sonra makamÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrencilerden YaÄŸmur Ã–zer'e devretti. KoltuÄŸa oturan Ã–zer, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 10 dakika Ã¶ncesine kadar 7/A sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencisi, ÅŸimdi ise Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–zer, dÃ¼nya tarihinde eÅŸi benzeri gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kurtuluÅŸ destanÄ±na imza atmÄ±ÅŸ bu vatanda yaÅŸayan bir Ã§ocuÄŸun belediye baÅŸkanÄ± yetkisiyle gÃ¶revlendirilmesinin onur verici olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamÄ± olan meclisimizin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98â€™nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Ã§ocuk bayramÄ±mÄ±zÄ± coÅŸkuyla kutluyoruz. Milletimizin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa ulaÅŸmasÄ± uÄŸruna canlarÄ±nÄ± feda eden baÅŸta Mustafa Kemal AtatÃ¼rk olmak Ã¼zere tÃ¼m aziz ÅŸehitlerimizi rahmetle ve saygÄ±yla anÄ±yoruz."Â Â Â Â Â

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n aÃ§lÄ±ktan, savaÅŸlardan Ã¶lmediÄŸi bir dÃ¼nya hayal ettiklerini ve bÃ¶yle bir bayram sevinciyle hayatlarÄ±na devam etmek istediklerini vurgulayan Ã–zer, daha sonra telefonla Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼ arayarak toplantÄ± talimatÄ± verdi.Â Â Â Â Â

Ä°stanbul'da Ã§ok ciddi bir trafik sorunun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã–zer, "Ä°stanbul'da biliyoruz ki trafik sorunu Ã§ok Ã¶nemli. Onun iÃ§in yeni altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve yeni yollarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum.Â Bununla ilgili ekibimle toplantÄ± yapacaÄŸÄ±m" dedi.Â Â Â Â Â

Ä°stanbul BÃ¼ÅŸÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal da bugÃ¼nÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gelecekte Ã¼lkenin yÃ¶neticileri olacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BugÃ¼nden bu makamlarda olabileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri gerekiyor. BaÅŸkanÄ±mÄ±z da bugÃ¼n itibarÄ±yla koltuÄŸu devraldÄ±. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lkemize Ã§ocuklarÄ±mÄ±za bayramÄ±mÄ±z kutlu olsun diyorum. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±n geleceÄŸi aydÄ±nlÄ±k olsun diyorum. Ã‡ocuklarÄ±n geleceÄŸinin aydÄ±nlÄ±k olmasÄ± demek Ã¼lkemizin geleceÄŸinin aydÄ±nlÄ±k olmasÄ± demek. Ãœlkemiz adÄ±na Ã§ocuklarÄ±mÄ±z adÄ±na dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ± adÄ±na mutlu bir dÃ¼nya mutlu bir gelecek temenni ediyorum."Â Â Â Â Â

BaÅŸkanlÄ±k makamÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Uysal ile YaÄŸmur Ã–zer, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir BelediyesiÂ Ã‡ocuk Meclisi'ni yÃ¶netmek Ã¼zere meclis toplantÄ± salonuna geÃ§ti.Â Â Â Â Â Â

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Lalelerle bayrak yaptÄ±lar

KAYSERÄ°: Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, Kayseri'de Cumhuriyet AlanÄ±'nda, 168 bin lale ile oluÅŸturulan dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. Kayseri'de 23 NisanÂ kutlamalarÄ±, saatÂ 09.00'da Cumhuriyet AlanÄ±'nda Ã§elenk koyma tÃ¶reniyle baÅŸladÄ±. SaygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan buradaki tÃ¶ren sona erdi. Protokol mensuplarÄ± veÂ katÄ±lÄ±mcÄ±lar dahaÂ sonraÂ merkez Melikgazi ilÃ§esindeki Besime Ã–zdereci Ä°lkokulu'ndaki etkinlikleri izledi.

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