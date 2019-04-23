Türkiye’den 23 Nisan kutlamaları

İZMİR:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kutlama programı İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydanda devam eden kutlamalarda öğrenciler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çiçek verdi. Soyer'in tören alanına bisikletle gelmesi dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan TBMM'nin açılışının 99’uncu yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti. İstiklali genlerine kodlamış Türk milletinin birlik, bütünlük ve dirlik içinde kenetlenerek kendisine pranga vurmak isteyenlere İstiklal Harbi ile en ağır karşılığı verdiğini, bu toprakları vatan kıldığını söyleyen Yahşi, şöyle konuştu:

"Her daim devlet kurma kabiliyetinde olan ulusumuz 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla bir kez daha iradesini bu doğrultuda ortaya koydu. Ulusumuzun milli egemenlikle taçlandırdığı bu eşsiz zaferi cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi asla bir tesadüf değil. Geleceğin teminatı olan çocuklarımıza duyulan sevgi ve güvenin bir ifadesi. Milli egemenlik mücadelemizin de dönüm noktası olan bu tarih, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olarak da eşsiz."

ATATÜRK SİLÜETİ OLUŞTURDULAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunmasının ardından "Çocuklar kardeş oldu mu" adlı şiiri okuyan Zeyni Hanım Ortaokulu öğrencisi bedensel engelli Hiranur Aydıner izleyenlerden büyük alkış aldı. Cemil Meriç Ortaokulu'ndan Berke Deniz Bozbalak da şiir okudu. Törende şiirlerin okunmasının ardından çeşitli ilkokul ve ortaokullardan 2 bine yakın öğrenci renkli gösteriler sundu. Def ve karton balıklarla sergilenen ‘Neşeli çocuklar’ adlı gösterinin ardından çeşitli müzik ve aksesuarlarla ‘Hür doğdum’, ‘Yediden yetmişe gençlik’, ‘Bir efsanedir Anadolu’ gösterileri sunuldu. ‘Türkiye'm’ adlı son gösteride 1928 öğrenci görev aldı. Öğrenciler Atatürk silüeti ve Türk bayrağı oluşturdu. Gösterinin sonunda öğrenciler "Bu bayrak inmez" dedi.



NEVŞEHİR:

Nevşehir Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, çocuklarla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Kutlamalar, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi tarafından gösteri sunuldu. Eğitimli köpeklerin gösterileri, izleyicilerden alkış aldı. Kutlamalara, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, öğrenciler ve aileleri de katıldı.



NİĞDE:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Zahide Sefer İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Buğlem Ulusoy, valilik makamına oturdu. Ulusoy, çeşitli talimatlar verdi. Ömer Halisdemir Meydanı'nda devam eden kutlamalarda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek onları onurlandırdığını söyledi. Ulusal egemenliğin en değerli hazine olduğunu belirten Yaşar, "Bu milletin kahraman evlatları, canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkmış, çıkmaya da devam edecek. Bizlere düşen geleceğimizin teminatı çocuklarımıza imkânlar oluşturmak, onları vizyon sahibi yapmak, milli ve manevi değerlerle donatmak" dedi.



YOZGAT:

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TBMM'nin açılışının yeni bir yıl dönümünü daha kutlamanın coşku ve sevincini yaşadıklarını belirtti. Tarih boyunca bağımsızlığı şiar edinmiş necip milletin hürriyet mücadelesindeki kararlığının en önemli dönüm noktalarından birisinin TBMM'nin açılışı olduğunu söyleyen Yazıcı, "Üç kıtada hüküm süren ecdadımıza ve vatanımıza karşı 1. Dünya Savaşı'nda ve akabinde yapılan işgaller, Anadolu'da bağımsızlık sevdasının tutkuya dönüşmesine sebep olmuş ve Atatürk'ün önderliğinde kurutuluş mücadelesi başladı" diye konuştu.



ANTALYA:

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kutlama törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Milli Eğitim Müdür Yüksek Arslan ve ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin çelenk sunmasıyla sona erdi. Antalya Valiliği’nde devam eden programda Vali Münir Karaloğlu makam koltuğunu Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İlayda Oya Büyükbodur'a bıraktı.

Küçük Vali Büyükbodur, makamından, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne telefonla bağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılmasını istedikleriyle ilgili talimatlar verdi. Büyükbodur, çocukların oynayabileceği park ve bahçelerin sayısının arttırılması gerektiğini belirterek, çocukların böylece bilgisayar ve telefon başında vakit geçirmek yerine dışarıda oynayarak daha kaliteli zaman geçireceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm ilçelere geri dönüşüm kutularının konulmasını gerektiğini anlatan Büyükbodur, bisiklet yolu çalışmaları hızlandırılarak ‘Arabadan in, bisiklete bin’ projesini hayata geçirmek istediklerini belirtti. Sürücülere uyarılarda bulunan Büyükbodur, "Valiliğimizce başlatılan 'Ölümlü tokalaşma' projesinin meyvelerini almaya başladık. Emniyet kemerlerinin kilidini susturmak için kullanılan tokaları üreten ve kullananlara cezai işlem uygulanıyor" dedi. Programın sonunda Vali Karaloğlu, küçük Vali Büyükbodur'a hediye verdi.



MUĞLA:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Emirbeyazıt İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Yılmaz Muğla Valisi Esengül Civelek'in koltuğuna oturdu. Yılmaz'a öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eşlik etti. Vali Civelek, çocukların Türk milletinin geleceği ve umudu olduğunu belirterek, onlara güçlü, büyük bir Türkiye bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirtti.

Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda devam eden kutlama programına Vali Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kurum müdürleri, protokol üyeleri, siyası partilerin temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ve evrensel özellik taşıyan tek bayram olduğunu söyledi. Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bugün Türk milletinin milli birlik ve beraberlik ruhunun her geçen gün güçlenip kuvvetlendiği, milletimizin kenetlendiği, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



BURDUR:

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törede İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Burdur Valiliği’nde devam eden programda, Vali Hasan Şıldak'ın makam koltuğuna Mehmetçik Ortaokulundan engelli 8’inci sınıf öğrencisi Münevver Gürer oturdu. Gürer, makamından Burdur Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç'ı telefonla arayarak içinde oyun salonu olan yeni bir kütüphane yapılması talimatını verdi. Ardından Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bağlanan Gürer, tarım ürünlerinin don ve soğuk havadan etkilenip etkilenmediği hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programları, TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda devam etti.

ISPARTA:

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, veliler ve öğrenciler katıldı.

KAYSERİ:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam eden törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün TBMM'nin açılışının 99'uncu yılı nedeniyle buradayız. Bu bayramı sevinç ve coşkuyla bir kez daha kutluyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde olup, bağımsızlık meşalesi 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatmıştır. Anadolu insanının vatan sevgisiyle oluşan güçle Ankara'da yeni bir başlangıç yapıldı. İşte o diriliş ruhu, vatan ve millet sevgisi, bayrak sevdası, bağımsızlık tutkusu bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı birlik ve beraberlik milli mücadeleydi."

Törende, öğrenciler tarafından Kafkas dansı, gitar, flüt ve bayrak gösterisi yapıldı, şiirler okundu. Ayrıca İstiklal Marşı ve bir şiir de ilkokul öğrencileri tarafından işaret diliyle okundu.

SİVAS:

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Daha sonra Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Ayhan, 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Kavak'a temsili olarak makamını devretti. Makam koltuğuna geçen Kavak, okullarının bahçesinin düzenlenmesi, futbol sahası yapılması, kentteki kütüphane sayısının artırılması ve okullarındaki eksikliklerin giderilmesi yönünde talimatlar verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli mesajlar da veren Sıla Kavak, "Şu an burada oturmam dakikalarla sınırlı, çok güzel bir duygu. Bütün arkadaşlarımın adına bir mesaj vermek istiyorum. Bu güzel dünyada savaşlar olmasın, anneler gözyaşı dökmesin, çocuklar annesiz kalmasın. İnşallah bu mesaj etkili olur ve bütün insanlığın yüreğine dokunabilir. İnşallah bu dünyada savaşsız, mutlu yaşarız. Kız çocukları da mutlaka okusun, onların olmadığı okullar eksik kalır. Bütün çocukların bayramını kutluyorum" dedi.

Kavak ve bazı okul arkadaşları, Ayhan'ın makam aracıyla törenin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'ne gitti. Buradaki törende ise Beypınar köyü ilk ve ortaokulu tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu. Törene, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

KIRŞEHİR:

Kutlamalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle Vali İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırlayan Akın, görevini bir süreliğine Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Albay'a bıraktı. Temsili vali Albay, Milli Eğitim Müdürlüğü’nü arayarak, okulların önündeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi. Albay ayrıca, ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasının aksatılmadan sürdürülmesi talimatını da verdi. Sırrı Kardeş İlk ve Ortaokulu'nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu.

KIRIKKALE:

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, bugünün ecdatla gurur duyulan tarihi bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün tarihi, kültürü, dili ve dinine tutunarak dünyanın dört bir yanından öğrendiği ilimle ülkesinin daha müreffeh bir yer olması için gerekirse dişini tırnağına takacak olan çocuklarımızın bu milli şuuru fark ettiği, hissettiği ve kabul ettiği gündür. Ellerindeki Türk bayraklarıyla bugünü sevinçle karşılayan bu güzel evlatlarımızın vatan, bayrak gibi kutsallarımızla tanıştığı ve onların önemini öğrendiği gündür 23 Nisan."

Kutlamalar kapsamında Geraldine Saran İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Belis Duran, valilik makamına oturdu. Programa, Vali Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Selami Arslan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ADANA:

Atatürk Parkı'nda başlayan törenlerde, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından, buradaki törenlere katlan Büyükşehir Belediyesi bando takımı ile öğrencilerin oluşturduğu kortej, vatandaşların da katılımıyla Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Meydanda sürdürülen kutlama töreninde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, katılımcıları selamlayarak, tüm çocukların bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Barışa, dostluğa, kardeşliğe, çağdaşlığa, bilime ve teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız bayramımız, çocuklarımıza olan sevgi ve güvenimizi gösteriyor. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde, dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasi ve cumhuriyet tarihinin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz."

VALİLİK KOLTUĞUNA 3’ÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİSİ GEÇTİ

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Sarıçam Hüseyin Avni Coş İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Neva Altıner'e devretti. Altıner, 23 Nisan'ın coşkuyla kutlanması için tüm tedbirlerin alınmasını istedi. İlk talimatını veren Altıner, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'dan kentteki tüm okulların durumunun imkanlar dahilinde iyileştirilmesini ve bütün okullarda kütüphane açılmasını talep etti.

MERSİN:

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programa, çok sayıda öğrenci ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Koca, Türk milletinin tüm imkânsızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı hatırlattı. Koca, "O çetin mücadele zaferle neticelendi. Milli iradenin doğduğu, İstiklal Harbi'mizin karargahı olan TBMM, ayın zamanda bağımsızlığımızın sembolü. Bizler 23 Nisan'da çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenlik bir gelecek bırakmanın mücadelesini vermekteyiz. Bugünün de yarının da kahramanı çocuklar" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Programda, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve protokol üyeleri çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

HATAY:

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ve öğrenciler, Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise belediye bandosu eşliğinde öğrenciler Vali Ürgen Alanı'ndan Antakya Spor Salonu'na kadar yürüdü. Öğrenciler, burada, hazırladıkları birbirinden güzel gösterileri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırımlarıyla okul ortamlarının güzelleştiğini ve öğrencilere rahat mekanlar sağlandığını söyledi. Konuşmasında velilere seslenen Karahan, “Eğitim camiası olarak çocukların kıymetini biliyoruz. Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi sloganı olan ‘Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda heyecanla çalışıyoruz” dedi.