Türkiye’de yeni UNESCO kürsüsü
Dünya çapında üniversiteler arasındaki en etkin bilimsel işbirliği ağı olan ‘UNESCO Kürsüleri Programı’na Türkiye’den bir kürsü daha eklendi. İstanbul’da bir vakıf üniversitesine kurulan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü’, toplumsal cinsiyet sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek üzere 25 Ekim’de açılıyor.
Maltepe Üniversitesi’nin ikinci, Türkiye’nin 13'üncü UNESCO Kürsüsü olma özelliğini taşıyan kürsüde kadına yönelik şiddet, kız çocuklarının eğitimi, mülteci kadınlarla ilgili çalışmalara öncelik verilecek.
‘DÜNYA ÇAPINDA EŞİTLİK İÇİN 25 KÜRSÜ VAR’
Kürsü Başkanı Prof. Dr. Hülya Şimga, UNESCO’nun kurulduğundan itibaren kadınların insan hakları, güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularına önem verdiğine ve uluslararası düzeyde çalışmalar yaptığını söyledi. Şimga, “1992’den bu yana UNESCO Kürsüleri programıyla, üniversiteler arası işbirliğini dünya düzeyinde geliştirmek, üniversiteler arasında bilgi paylaşımını ve akademik dayanışmayı teşvik etmek amaçlanıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dünya çapında 25 UNESCO Kürsüsü var. Bunlardan ikisi Türkiye’deki üniversitelerde kurulmuştu. Maltepe Üniversitesi ile bu sayı üçe çıktı” diye konuştu.
AÇILIŞ 25 EKİM’DE
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür UNESCO Kürsüsü açılış töreni, 25 Ekim’de İstanbul’da yapılacak. Açılışta moderatörlüğünü Prof. Dr. Hülya Şimga’nın üstleneceği UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü Direktörü Saniye Gürsel Corat ve ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Saktanber’in konuşmacı olacağı toplantı düzenlenecek.
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