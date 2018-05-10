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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
10.05.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Türkiye’de 13 üniversite bölündü... Peki dünyada nasıl oluyor?

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Türkiye’de 13 üniversite bölündü... Peki dünyada nasıl oluyor?

İstanbul, Gazi ve İnönü üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni yükseköğretim kurumu kurulmasını düzenleyen tasarı önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Peki yurtdışında durum ne, dünyada benzer uygulamalar var mı? İşte İngiltere, Fransa ve ABD’deki uygulamalar...

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıyla aralarında İstanbul, Gazi ve İnönü’nün de bulunduğu 13 üniversite bölünerek 20 yeni yükseköğretim kurumu kuruluyor.

Peki yurtdışında durum ne, benzer örnekler var mı, nasıl yapılıyor? İngiltere, Fransa ve ABD’de gibi ülkelerde de üniversitelerin ‘bölünmesi’yle ilgili örnekler var. Bunlar genel olarak bir üniversitenin çatısı altında, kendi özerkliği hatta rektörleri olan ‘college’lardan oluşuyor. İşte yükseköğretimde önemli yer tutan üç ülkedeki uygulamalardan örnekler.

Türkiye’de 13 üniversite bölündü... Peki dünyada nasıl oluyor

İNGİLTERE
İngiltere’de Londra Üniversitesi, ‘bölünme’ için verilebilecek en iyi örneklerden biri. ‘Collegiate university’, yani bağlı yüksekokulları olan bir üniversite. Londra Üniversitesi’nde, içerisinde belli fakültelerin yer aldığı ‘Kurucu College’ adı verilen yükseköğretim kurumları bulunuyor. Bu kurumlar genellikle müzik, sanat ve sosyal bilimler gibi alanlarda uzmanlığa sahip. Bir rektörünün yanı sıra kaynak yaratma ve bunu kullanma yetkileri de var. Londra Üniversitesi şemsiyesinin altındaki kurumlar, dünya sıralamalarında ilk 20’de temsil ediliyor. University College London, King’s College London, Londra Ekonomi Okulu (LSE) bunlar arasında. Ancak ülkede tüm bağlı ‘college’ları olan üniversitelerde sistem aynı şekilde işlemiyor. Örneğin, Oxford ve Cambridge üniversitelerinin ‘college’ları, eğitim ve öğretim konusunda bağımsız değil. Bu kurumlar, üniversitelerin belirlediği öğretim yaklaşımını takip ediyor.

Türkiye’de 13 üniversite bölündü... Peki dünyada nasıl oluyor

FRANSA
Yükseköğretimin ücretsiz ve görece üniversiteye geçiş sürecinin ABD, İngiltere ve Avustralya’ya göre daha az rekabetçi olduğu Fransa’da, Paris gibi büyükşehirlerde yükseköğretim kurumlarını daha iyi yönetmek için üniversiteler, birçok bağlı ‘college’a bölünüyor. Bunun 2010’da kurulan son örneği olan PSL Araştırma Üniversitesi’ne Ecole Normale Superieure, College de France, Paris-Dauphine Üniversitesi ve Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales gibi dört yükseköğretim kurumu bağlı. Ayrıca birçok alanda araştırmalar yürüten 180 laboratuvar ve üç araştırma merkezi de PSL Araştırma Üniversitesi’nin şemsiyesi altında faaliyet sürdürüyor.

Türkiye’de 13 üniversite bölündü... Peki dünyada nasıl oluyor

ABD
ABD’de Yale Üniversitesi; Oxford ve Cambridge’e oldukça benzeyen bir sisteme sahip. 14 farklı ‘college’, Yale Üniversitesi’ni oluşturuyor. Berkeley, Branford, Davenport ve Ezra Stiles gibi kurumlar çeşitli uzmanlık alanlarına göre ayrılıyor. Ancak Londra Üniversitesi’nde olduğu gibi bu kurumlar, bir üniversiteden çok, gelişmiş birer fakülte görünümüne sahip. Ayrıca ABD’de Harvard, Princeton, Rice ve Dartmouh gibi 30 üniversite bazı noktalarda farklılaşan ‘collegiate university’ sistemine sahip bir şekilde hayatlarına devam ediyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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