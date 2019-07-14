Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019: Öğrencileri en çok tıp memnun ediyor

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR), ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2019’ u yayımladı. 188 üniversitede 35 bin 715 ile yapılan çalışmaya göre öğrencilerin en memnun olduğu üniversite Özyeğin, fakülte ise tıp oldu. Geçen yıla göre üniversitelerin yaklaşık yüzde 65’inde memnuniyet düştü. Nitelikli üniversitelerle diğerleri arasındaki makasın büyüdüğüne işaret edilen rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

VAKIFLAR SOLLADI

Araştırmada üniversitelerden genel memnuniyet; ‘öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’, ‘yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’, ‘akademik destek ve ilgi’, ‘kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet’, ‘öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’ ve ‘kişisel gelişim ve kariyer desteği’ olmak üzere farklı alanlarda ele alındı. Öğrencilerin en memnun olduğu üniversite 2018 sıralamasındaki konumunu koruyan Özyeğin oldu. Onu, Sabancı ve Bilkent takip etti. Devlet üniversitelerindeyse Abdullah Gül 5’inci sırayla öne çıktı. Üniversite Araştırmaları Laborutarı memnuniyet düzeyine göre kurumları ‘A+ ile ‘FF’ arasında puanlandırdı. Sıralamada çoğunluğu vakıf, 14 üniversite en yüksek puan olan ‘A+’ aldı. Bir önceki yıla göre, genel memnuniyet puanını 42’üniversite artırabildi. 115 kurumsa puan kaybetti.

TIP FAKÜLTELERİNİN MEMNUNİYETİ ‘PEK İYİ’

Öğrencilerin en fazla memnun oldukları fakülte tıp oldu. ‘A’ alan tıp fakültelerini; ‘B’ ile diş hekimliği ve ‘C’ ile sağlık bilimleri takip etti. Memnuniyet düzeyi en az fakülteler ise fen-ebebiyat; orman ve ziraat. 2019’da bir önceki yıla göre ilahiyat ve turizm hariç bütün fakültelerin memnuniyet puanları 5 ila 26 puan arasında düştü. En büyük kayıp 26 puan ile hukukta oldu. Eğitimde bu sayı 24 ve işletme ile iktisatta 23.

HER 10 ÖĞRENCİDEN 6’SI ÖĞRETİMİ BEĞENMİYOR

Araştırmada öğrencilerin derslerin verimliliği, akademisyenlerin ders işleme biçimleriyle çalışmalalar hakkında görüşleri de alındı. Buna göre, öğrencilerin yüzde 64’u bunları tatminkar bulmadı. ‘Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı’ boyutunda 188 üniversitenin 68’i ‘B’ ve üzeri bir ortalamaya sahip. Sadece 39’u ‘A+’ ve ‘A’ düzeyinde öğrencilerini memnun edebildi. Bu alandaysa ilk sırada Sabancı yer alıyor. Boğaziçi ikinci, Abdullah Gül ise üçüncü.

YÜZDE 42 SOSYAL HAYATTAN MEMNUN

Öğrencilerin yüzde 42’si öğrenci kulüplerinin işleyişi, yerleşkedeki sosyal hayat, binaların fiziki koşulları, sağlık hizmetleri, güvenlik gibi konularda üniversitelerinden memnun. ‘Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu’ boyutunda 188 üniversitenin 80’i ‘B’ ve üzeri bir ortalamada. 52’si ise ‘A+’ ve ‘A’ düzeyinde öğrencilerini memnun edebiliyor. Bu alandaki sıralamada ise Yeditepe ilk sırada. Koç ikinci, Akdeniz ise üçüncü.

AKADEMİK DESTEKTE 43 ÜNİVERSİTE İYİ

Akademik danışmanlık sisteminin etkili kullanılması, stajların organizasyonu, mentorluk, akademik rehberlik gibi akademik destek ve ilgi açısından öğrencileri yüksek düzeyde destekleyebilen 43 üniversite var. 188 üniversitenin 76’sı ‘B’ ve üzerinde. 43’ü ise ‘A’+ ve ‘A’ seviyesinde. Bu alandaysa ilk sıradaki Özyeğin’i, Sabancı ve İzmir Teknoloji Enstitüsü takip ediyor.

14 ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDEN MEMNUN KALINDI

Öğrencilerin en fazla memnuniyetsiz olduğu alan üniversitelerin yönetim ve işleyişinde ortaya çıktı. Sadece 14 üniversite; öğrenci işlerinin işleyişi, üst yöneticilerin ilgisi, kararlara katılım ve sorunlara duyarlılık gibi konularda üst düzey. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının yüzde 68’i yönetim ve işleyiş açısından öğrencilerin sorunlarına yeterli duyarlılığı göstermiyor. 60 üniversite ‘B’ ve üzeri; 30’u ise ‘A+’ ve ‘A’ notlara sahip. Bu listede ise birincilik MEF Üniversitesinde. Sabancı ikinci ve Özyeğin ise üçüncü.

YÜZDE 61, KAYNAKLARI YETERLİ BULMUYOR

Üniversitelerin yüzde 61’i öğrenme imkân ve kaynakları açısından öğrenciler gözünde çok problemli. ‘Öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği’nde 188 üniversitenin 72’si ‘B’ ve üzeri bir ortalamadayken, 55’i ise ‘A+’ ve ‘A’ seviyesinde. Bu alandaki listede zirvede Koç yer alıyor. Bilkent ve Sabancı takip ediyor.

KİŞİSEL GELİŞİMDE 43 ÜNİVERSİTE YÜKSEK PERFORMANSLI

Öğrencilerin, kariyer ve kişisel gelişim konusunda 43 üniversitenin performansını yüksek buldu. Bu sıralamada da Özyeğin ilk sırada. Sabancı ikinci, Koç ise üçüncü.

GENEL MEMNUNİYET SIRALAMASI

SIRA KURUM 2019 PUAN 2018 PUAN

1 Özyeğin Üniversitesi 546 561

2 Sabancı Üniversitesi 545 548

3 Bilkent Üniversitesi 542 530

4 Koç Üniversitesi 538 561

5 Abdullah Gül Üniversitesi 532 528

6 Boğaziçi Üniversitesi 532 522

7 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 531 554

8 İstanbul Teknik Üniversitesi 525 526

9 Gebze Teknik Üniversitesi 523 523

10 MEF Üniversitesi 521 508



