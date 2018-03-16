Türkiye Psikoterapi Zirvesi 28-29 Nisan’da

Bu yıl ilki gerçekleşecek olan Türkiye Psikoterapi Zirvesi’nde 29 farklı ekol üzerine uzmanlaşmış 29 profesyonel isim, psikoterapi alanında yapılan çalışmaları her yönüyle değerlendirerek birikimlerini aktaracak. Kısa sürede sağlayacağı çok çeşitli bilgi aktarımı sayesinde alana ilgi duyanlara büyük bir fırsat sunmayı hedefleyen Türkiye Psikoterapi Zirvesi’nde konuşmacılar ile katılımcılar, paneller ve atölyeler eşliğinde etkileşimli bir atmosferde bir araya gelecek.

‘Multiverse Eğitim Merkezi’ ve POEM Psikoloji işbirliğiyle gerçekleştirilecek zirvede Dünya Psikoterapi Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alfred Pritz, ‘Küresel Bir Perspektiften Psikoterapinin Ortaya Çıkışı’ başlıklı konuşmasının yanı sıra atölyelerde de yer alarak kurucusu olduğu Sigmund Freud Üniversitesi’nde kullanılan Psikoterapistler için Akademik Eğitim Modeli’ni anlatacak.

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