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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.09.2019 - 17:50, Son Güncelleme:/

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası başlıyor

Türkiye Zeka Vakfı tarafından, özel ve resmi tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nın il finalleri 19 Ekim'de internet üzerinden, bölge finalleri ise 16 Kasım'da yedi ilde yapılacak. Şampiyona, 21 Aralık'ta Ankara’daki yazılı final sınavı ve ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası başlıyor
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Türkiye Zeka Vakfı’nca (TZV), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nın il finalleri 19 Ekim'de, bölge finalleri ise 16 Kasım'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini geliştirmek ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen, ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’ için 2 Eylül'de başlayan başvurular 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye genelinde devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri şampiyona, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik üç farklı kategoride düzenlenecek. Okullar, tüm kategorilerde ya da uygun gördükleri kategoride en fazla bir takımla şampiyonaya katılabilecek.

İL, BÖLGE VE TÜRKİYE FİNALLERİ YAPILACAK
Okul seçmeleriyle dört aşamada yapılacak şampiyonanın il finalleri, 19 Ekim'de internet üzerinden, bölge finalleri ise 16 Kasım'da İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Erzurum ve Gaziantep illerinde yazılı olarak yapılacak. Şampiyona, 21 Aralık Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek yazılı final sınavı ve ödül töreniyle sona erecek. Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verilecek. Türkiye finalinde yarışan tüm okullar, öğrencileri ve öğretmenleri de başarı belgesi alacak. Şampiyonaya katılmak isteyenler, ‘sampiyona.tzv.org.tr’ internet adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

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